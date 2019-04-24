Рустам Минниханов встретился с молодыми дипломатами стран Организации исламского сотрудничества

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с участниками Конференции молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во время беседы Рустам Минниханов отметил, что сотрудничество с мусульманскими странами является одним из важнейших приоритетов российской внешней политики.

«В рамках KazanSummit создана эффективная площадка для общения с молодыми дипломатами стран ОИС. Все вы являетесь перспективными дипломатическими кадрами. От вашей позиции и подходов в будущем будет многое зависеть. Сегодня вы привносите много полезного в развитие сотрудничества между Россией и странами ОИС», — обратился к молодым дипломатам Президент РТ.

В России на сегодняшний день проживает около 25 млн мусульман. «Нам необходимо организовать подготовку профессиональных имамов, проповедующих традиционный ислам», — определил будущие задачи Рустам Минниханов, подчеркнув, что представители разных национальностей и конфессий в стране живут в мире и согласии.

Председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков рассказал, что конференция проводится уже в четвертый раз, в этом году на мероприятие съехались 35 участников из 11 стран.

«Татарстан предоставляет нам уникальную площадку для общения, налаживания неформальных связей. Здесь присутствуют дипломаты, которые уже неоднократно посещали Татарстан, знают, как здесь налажена работа. Они уже имеют конкретные предложения по развитию торгово-экономического взаимодействия», — отметил Колпаков.

Также он предложил создать в 2020 году полноформатный дипломатический клуб «Друзья Татарстана», который будет работать над укреплением культурных и торгово-экономических отношений. Президент Татарстана поддержал инициативу.

Совет молодых дипломатов — молодежная общественная организация МИД России, созданная в 2001 году. Основными задачами совета являются повышение профессиональной квалификации молодых сотрудников, поддержание традиций дипломатической службы и корпоративного духа и пр. Конференция молодых дипломатов стран ОИС проходит в рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».

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