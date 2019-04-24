Сабантуй от Коми до Австралии: Артисты РТ за 18 млн рублей выступят в регионах России и за рубежом

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство культуры Татарстана выделило 18 млн рублей на участие татарстанских артистов в народном празднике Сабантуй-2019 в регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья. Тендеры размещены на портале госзакупок.

«Приглашаемые артисты — не менее 138 человек: лауреаты региональных/всероссийских/международных конкурсов, заслуженные артисты Республики Татарстан, народные артисты Республики Татарстан. Исполнитель должен учитывать райдер и график артистов, приглашаемых для участия в мероприятиях», — говорится в техзадании к конкурсу.

Первым в графике стоит выступление в Будапеште 26 мая. Артисты до 1 декабря будут выступать в США, Казахстане, Австралии, Италии и т. д. Среди регионов России в графике фигурируют Республика Коми, Камчатский край, Оренбургская область, а также Омск, Рязань и др.

«Исполнитель должен иметь возможность осуществить страхование пассажиров и их багажа от причинения вреда жизни, здоровью, багажу, поэтому Исполнителю необходимо предусмотреть провоз музыкальных инструментов по тарифам перевозчика. Количество музыкальных инструментов согласовывается с Заказчиком», — уточняется в документации.

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