Оксана Романова

24 апреля 2019, 18:08

Общество

Госкомитет по туризму и Управление автонадзора объяснили штрафы экскурсионным автобусам в Казани

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Общество

Госкомитет по туризму и Управление автонадзора объяснили штрафы экскурсионным автобусам в Казани

Фото: архив/Александр Эшкинин

По заверениям представителей структур, протокол на одну из турфирм столицы РТ за парковку в центре города — недоразумение.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и главный государственный инспектор центрального отдела Средневолжского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по РТ Рустам Галиев прокомментировали ИА «Татар-информ» инцидент с составлением административного протокола и наложением штрафа за высадку экскурсионным автобусом туристов в центре Казани. По заверениям обоих собеседников, произошедшее — досадное недоразумение.

О выписанном штрафе эмоционально рассказал в соцсетях директор одной из турфирм Казани Анвар Мингазов. 

«У нас майские на носу, открытие туристического сезона в прекрасном и прогрессивном граде Казани (е). А доблестные власти — постановление Кабмина — начали штрафовать туристические автобусы за посадку/высадку в самых значимых местах центра города! Прекрасно, правда? Пушкина, Тукая, Чернышевского, Саид-Галеева и т. п. Поддержка туризма прямо вот на практике! Мало того, что на вокзал придумали идиотскую и тяжелую схему заезда, так еще и в городе работать будет не можно. Я молчу про то, что у большинства отелей в центре стоять тоже нельзя. А людям как разгружаться на заселение?» — написал на своей странице Мингазов (орфография автора сохранена – прим. Т-и).

К посту он также приложил фотокопию протокола, который был составлен 19 апреля на фирму – владельца автобуса, собиравшего туристов у отеля «Татарстан» на регулярную экскурсию. 

«На минуточку, с перевозчиков штраф от 50 000 рублей и выше. А нам, туроператорам, что делать? Гонять туристов с чемоданами на те небольшие пятачки, куда автобусы в центре можно ставить? Вот она, реальная обстановка с туристской инфраструктурой. Громким лозунгам научились, а на деле палки в колеса», — подытожил свои возмущения Мингазов (пунктуация автора сохранена – прим. Т-и).

Как заверил корреспондента ИА «Татар-информ» глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, «истерия, вызванная этим постом в соцсетях, вообще никак не связана с туристическими автобусами». Он подчеркнул, что постановление Кабинета министров Татарстана, запрещающее для заказных автобусов посадку и высадку пассажиров на некоторых улицах города, издано для того, чтобы бороться с нелегальными пригородными, междугородними перевозчиками. 

«Речь идет о запрете регулярной посадки и высадки пассажиров. То есть новых знаков, запрещающих остановку, в связи с этим постановлением не появилось — как они стояли 1,5-2 года назад, так и остались в том же самом состоянии», — акцентировал Иванов.

Он также напомнил, что еще в 2015 году в центре города были определены несколько зон, где экскурсионным автобусам разрешено и останавливаться, и высаживать, и сажать пассажиров, и стоять в их ожидании. 

«Это и Профсоюзная, и Островского, и Большая Красная, Фатыха Карима, парковка у Центрального стадиона, еще две зоны добавились — на улице Муштари (от улицы Горького до Карла Маркса) и на Япеева (от улицы Дзержинского до улицы Карла Маркса). А постановление Кабинета министров РТ касается только тех, кто занимается пригородными перевозками», — сказал Иванов. 

По его словам, документ был разработан в связи с тем, что в столице РТ «много пригородных перевозчиков, которые работают в так называемом сером поле: высаживают пассажиров и сажают и в том числе не обеспечивают условия безопасности перевозки», и Госкомитет РТ по туризму участия в его разработке не принимал.

«Просто в этот раз случилось около гостиницы „Татарстан“. А рядом ведь есть ТЦ „Кольцо“... Вы спросите: "Штраф выписан?". По этому протоколу штраф не выписан», — резюмировал Сергей Иванов.

Главный государственный инспектор центрального отдела Средневолжского межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по РТ Рустам Галиев также подтвердил, что указанное в протоколе административного правонарушения Постановление Кабмина РТ применимо только в отношении регулярных пассажирских маршрутов под видом заказных.

«У нас есть определенные сотрудники, которые занимаются регулярными маршрутами под видом заказных. В отношении таких перевозчиков мы применяем такие меры. А в отношении заказных перевозок понятно, что это туристический автобус, и мы понимаем, что определенные люди ездят на них, и не каждый день, не регулярно. По имеющейся части (фотокопии протокола — прим. Т-и) невозможно установить, кто составлял этот протокол. Но наши сотрудники таким не занимаются — они знают суть дела, в чем проблема в Казани. А в отношении туристических автобусов — только зеленый свет, пожалуйста, потому что это лицо города», — резюмировал Галиев.

На момент публикации в «Туристско-информационном центре Казани», на чей автобус был составлен протокол, прокомментировать ситуацию и размер штрафа никто не взялся. Как и автор поста о произошедшем Анвар Мингазов.

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