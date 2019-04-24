В Нижнекамске следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетнего малыша, который выпал из окна

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетнего малыша, который 12 апреля выпал из окна четвертого этажа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, в тот момент, когда мать мальчика спала, он пододвинул табурет к подоконнику, залез на него и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса ребенка, и он выпал из окна», – рассказал Шептицкий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 12 апреля в одном из домов Нижнекамска из окна на четвертом этаже выпал двухлетний мальчик. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию детской городской больницы.

Спустя почти две недели малыш умер в больнице.



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