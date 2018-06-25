Дамир Фаттахов поднимет тему трудоустройства молодежи во время праймериз «Единой России»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов планирует принять участие в праймериз «Единой России», документы об участии были сегодня зарегистрированы в региональном исполкоме партии.

«Я буду говорить о своей точке зрения на то, как молодежи найти рабочие места, получить хорошее образование, реализоваться в жизни», – сказал Дамир Фаттахов после подачи документов. По словам министра, он планирует использовать дебаты и встречи с избирателями для того, чтобы донести до жителей Татарстана информацию о работе министерства, о его целях и задачах.

Решение о регистрации кандидата будет принято на заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования в республике.

Единый день предварительного голосования в Татарстане состоится 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

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