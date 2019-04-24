После Школы вожатского мастерства заинцы смогут работать в дворовом лагере «Веселое лето»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Заинске работает Школа вожатского мастерства. Вплоть до 25 мая ребята будут изучать теоретическую часть, попробуют применить ее на практике, сдадут экзамен, пройдут собеседование и только потом смогут назвать себя вожатым и работать в детском дворовом лагере «Веселое лето», передает «Заинск-информ».



На днях в рамках городской Школы вожатского мастерства студенческих отрядов состоялась встреча с замглавы города Еленой Недошивиной.



Организаторы пригласили Елену Владимировну неслучайно – в молодости она работала в студенческих педагогических отрядах вожатым в детских оздоровительных лагерях.



Руководитель поделилась своим опытом и рассказала ребятам о том, как попала в движение студенческих отрядов, о своей работе в с детьми. Также она поведала и о дальнейшем жизненном пути, который привел ее работать педагогом в школу.



Будущие вожатые получили ценные советы и задали интересующие их вопросы, которые касались маленьких воспитанников.





«Нет универсальной таблетки, к каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход», – ответила на вопрос о секретах при работе с детьми Недошивина.



На вопрос о любимой песне под гитару она назвала две композиции – «Все кончается, кончается, кончается» Валерия Канера и «Алые паруса», а также призналась, что первую свою зарплату потратила на покупку этого музыкального инструмента. Кроме того, Елена Владимировна согласилась спеть в традиционном орлятском кругу.

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