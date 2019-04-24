Арест квартиры вынудил жителя Татарстана погасить полумиллионный долг перед банком

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Арест квартиры вынудил жителя Лениногорска погасить полумиллионный долг перед банком. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Житель Лениногорска не выплачивал долги по кредитам. Задолженность превысила 500 тыс. рублей. Один из банков подал в суд о взыскании задолженности», – уточнила Лилия Халимова.

Добровольно выплачивать кредит должник отказывался. Тогда судебные приставы выяснили, что в собственности у мужчины есть квартира в Бугульминском районе РТ. Сам неплательщик проживает в Лениногорске. Приставы наложили арест на жилплощадь, а также вынесли постановление о взыскании средств с заработной платы и иных доходов должника.

Такие меры вынудили мужчину полностью погасить кредит.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.