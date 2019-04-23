Глава администрации Кировского и Московского районов пригласил ветеранов на Аллею славы в Юдино

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов посетил ветеранов, участников Великой Отечественной войны, которые живут в Юдино. Всего в микрорайоне осталось четыре ветерана из 72 проживавших здесь ранее, сообщает пресс-служба района.
Израиль Сегаль является ветераном Великой Отечественной войны, имеет множество наград. Он ушел на фронт в 1942 году досрочно – тогда ему еще не исполнилось 18 лет. Во время войны был подрывником, наводчиком, командиром установки «Катюша» на автомобильном ходу – на ЗИС-5, а затем на «студебеккерах». Победу он встретил в немецком городе Швед в пригороде Берлина.
После войны Израиль Самуилович, создав семью и окончив паровозное отделение Алатырского железнодорожного техникума, получил направление в паровозное депо Юдино Казанской железной дороги, где прошел путь от кочегара паровоза до старшего инженера по ремонту.
Сергей Миронов рассказал ветерану о преобразовании Аллеи славы и пригласил посетить обновленную аллею после завершения ремонтных работ.
Израиль Сегаль поделился, что рад переменам в микрорайоне. Ранее он посетил новую ледовую арену «Юдино», открытую в марте этого года. «Прекрасный каток», – сказал он.
Далее глава пообщался с Людмилой Зайцевой. Во время Великой Отечественной войны она попала в концлагерь в возрасте двух лет. Людмила Павловна родилась в деревне Рыканово, куда в 1942 году пришли немцы. Вместе со своей семьей она прожила в оккупации два года. После войны окончила Ленинградский финансово-экономический институт и приехала в Казань, где проработала на Вертолетном заводе от инженера-экономиста до начальника бюро по расчету мощности.
Встречи прошли в приятной атмосфере. Сергей Миронов пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни.
«История страны – это история людей. Бережём и дорожим каждым воспоминанием, каждой минутой жизни поколения, прошедшего Великую Отечественную войну. Каждая история со слезами на глазах! Пусть никогда не повторятся страшные события прошлого. Пусть подвиги живут только в памяти потомков!» – поделился в своем Instagram`e глава районов.
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История страны - это история людей. Бережём и дорожим каждым воспоминанием, каждой минутой жизни поколения, прошедшего Великую Отечественную войну. Сегодня с огромным удовольствием пообщался с нашими ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, которые живут в микрорайоне Юдино. Здесь их осталось всего 4 человека из 72 проживавших ранее. Дошел до Берлина, подрывник, наводчик, командир установки «Катюша» во времена войны, а теперь орденоносец, глава династии железнодорожников Сегаль Израиль Самуилович. Израиль Самуилович ушел на фронт в июле 1942-го, его вызвали в городской военкомат и предложили досрочно, добровольцем пойти в армию. Он написал заявление и 9 июля в неполные восемнадцать лет был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Вернулся на Родину героем в 1947 году. Бывший несовершеннолетний узник концлагерей Зайцева Людмила Павловна родилась в деревне Рыканово, куда в 1942 году пришли немцы и прожила с семьей в оккупации 2 года. Каждая история со слезами на глазах! Пусть никогда не повторятся страшные события прошлого. Пусть подвиги живут только в памяти потомков! #ветераны #ветеранывов #важенкаждый #великаяотечественнаявойна