Рустам Минниханов: Татарстан – это связующее звено между Россией и исламским миром

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с чрезвычайными и полномочными послами государств – членов Организации исламского сотрудничества в РФ. На встрече присутствовали представители Алжира, Бенина, Буркина-Фасо, Габона, Гвинеи-Бисау, Египта, Индонезии, Йемена, Туниса, Судана и Уганды. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Делегации стран – членов ОИС прибыли в Казань для участия в KazanSummit 2019. В ходе встречи Рустам Минниханов поблагодарил послов за внимание к международному мероприятию.

«KazanSummit с каждым годом становится все более авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с исламскими финансами, партнерским банкингом, халяльным образом жизни. Расширяется география участников. Так, если в прошлом году в саммите участвовало свыше 50 стран, то в этом году их количество достигает 72. Мы искренне благодарны вам за поддержку форума и личное участие в этом мероприятии, которое позволяет расширить сотрудничество субъектов РФ с вашими странами. Для участия в форуме прибудут представители 40 субъектов России», – сказал в своем выступлении Президент Татарстана. Он также напомнил, что в этом году в рамках международного экономического саммита пройдет Казанский международный фестиваль мусульманского кино.

Президент РТ сообщил, что сегодня руководство страны уделяет особое внимание вопросам сотрудничества с исламским миром. Татарстан со своей стороны также участвует в этих процессах. «Ежегодно с рабочими визитами мы посещаем ряд мусульманских стран. Татарстан также принимает различные делегации стран ОИС. Товарооборот республики со странами Организации исламского сотрудничества составляет 1,5 млрд долларов и демонстрирует динамичный рост», – отметил Рустам Минниханов.

В рамках группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую по поручению Владимира Путина возглавляет Рустам Минниханов, ведется большая работа по сближению России с исламскими странами. «Республика Татарстан – это некое связующее звено между Россией и исламскими государствами. Я считаю, что такая форма работы очень полезна и нужна», – пояснил Президент РТ.

В ходе беседы послы поблагодарили Рустама Минниханова за содействие в организации визитов делегаций. Также они озвучили наиболее перспективные варианты сотрудничества с машиностроительными предприятиями республики, татарстанскими вузами, взаимодействия по линии сельского хозяйства, сферы культуры и ряду других направлений.

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