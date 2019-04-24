Совет законодателей России предложил продолжить расширение налоговой базы регионов

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Необходимо продолжить расширение налоговой базы регионов. Об этом сегодня заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей России при Федеральном Собрании. Участие в мероприятии принял и Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента республики.

Расширение налоговой базы регионов может производиться в том числе за счет доходов от акцизов на табачную продукцию, считает Матвиенко. По ее мнению, «абсолютно оправданным» стало решение о поэтапной передаче на региональный уровень доходов от акцизов на нефтепродукты.

Спикер Совфеда напомнила, что субъекты получат около 150 млрд рублей благодаря увеличению норматива зачисления в региональные бюджеты акцизов на крепкий алкоголь, а с 2020 года к ним прибавится и 100% акцизов на спиртосодержащую продукцию.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо создать условия, при которых регионы станут самодостаточными. В России 13 регионов-доноров, в том числе и Татарстан. Глава нижней палаты российского парламента считает, что для снижения числа дотационных регионов нужно пересмотреть закон о консолидированной группе налогоплательщиков. Он добавил, что на этот вопрос важно обратить внимание в связи с реализацией нацпроектов.

«Сейчас у нас будут национальные проекты, а софинансирования не будет, и все закончится тем, что один-другой регион будут выходить из реализации нацпроектов, это плохо, это рождает еще больший разрыв, влечет за собой разницу в уровне жизни. Без рассмотрения этих вопросов мы никуда не продвинемся», – сказал спикер Госдумы.

В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ. Парламентарии обсудили исполнение Послания Президента России на региональном уровне, дополнительные меры по сокращению дифференциации уровня доходов регионов и контроль за реализацией нацпроектов.

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