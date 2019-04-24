В парках Казани известные актрисы, поэты, певцы и диджеи впервые сразятся в мелодекламациях

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). С 26 апреля по 2 июня в Казани пройдет цикл музыкально-поэтических встреч «Слова и музыка», которые будут проходить в новом для Казани формате, – мелодекламаций. На целый месяц казанские парки и скверы станут центрами притяжения любителей поэзии и музыки, сообщают организаторы.



На площадках общественных пространств будут выступать необычные команды – дуэты из поэтов и диджеев. Им предстоит состязаться в музыкально-поэтических баттлах – чтении стихотворений на русском и татарском языках под аккомпанемент музыкальных композиций.



Завершится серия гала-концертом, где победители получат призы и награды.



Презентация проекта и кастинг участников состоится 26 апреля в «Штабе» при участии известных казанских артистов и музыкантов – актрисы Дианы Сафаровой, заслуженной артистки РТ Эльмиры Калимуллиной, музыканта Андрея Руденко, Шамиля Ибрагимова (DJ Ом), Тимура Акулова, актера и режиссера Искандера Нуризянова, актрисы Рамили Карамуллиной и трио «Брэдбери». Начало открытия в 18.00.



Дальнейшие музыкально-поэтические баттлы состоятся 3 мая в парке «Черное озеро», 18 мая – в Горкинско-Ометьевском лесу, 25 мая – на бульваре «Белые Цветы», 2 июня – в сквере имени В. Аксенова. Начало в 18.00.



Проект «Слова и музыка» поможет в формировании образа современной городской молодежи и возвращении популярности русским и татарским поэтам, а также привлечет внимание к Году театра.

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