В Татарстане планируется бесплатно привить от кори 18 тысяч человек

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В рамках подчищающей иммунизации против кори в Татарстане привьют 18 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



«В рамках иммунизации будут привиты все те, кто не имеет прививок или у кого имеется одна прививка, и лица, которые имеют отказы от вакцинации. В Татарстане около 18 тыс. человек запланировано на иммунизацию. Это проводится бесплатно», — отметила санитарный врач.





Спикер добавила, что иммунизация проводится с 1 апреля этого года постановлением главного санитарного врача РФ для того, чтобы стабилизировать ситуацию заболеваемости кори в стране.



В прошлом году в России было зарегистрировано 12 случаев кори, первый из которых завозной, вследствии чего заразились остальные 11 человек.

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