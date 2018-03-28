Руководитель Центра развития игроков «Академии хоккея Ак Барс»: Сила нашей программы в методичности

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). По итогам трехдневного открытого практического семинара, организованного в рамках программы подготовки детских тренеров по хоккею для студентов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, один из руководителей «Академии Ак Барса» Игорь Захаркин объяснил корреспонденту «Татар-информ» новизну и прогрессивность новой программы.

«Сила нашей программы заключается в ее методичности для работников и тренеров. Любой тренер должен на что-то опираться и не забывать какие-то другие элементы. Здесь как раз эти элементы структурированы. Мы показываем, что если в ходе занятий какой-то элемент упускается, то к нему всегда можно вернуться и доработать. Именно методический подход я считаю самой сильной стороной нашей программы», — пояснил он.

Сравнивая российскую программу со скандинавской методикой подготовки юных хоккеистов, Захаркин не стал скрывать ее превосходство над отечественной.

«Я думаю, что сильнейшей стороной скандинавского и европейского хоккея в целом является постепенность подготовки — пока они не освоили какой-то элемент, они к другому не переходят. Мы же играем, нам нужен быстрый результат за счет отдельных игроков, кто не прошел все элементы. В итоге мы упускаем системный подход, наши ребята берут свое за счет какого-то одного своего сильного элемента хоккея. То же самое и у наших взрослых хоккеистов. Нужна система. И мы постарались ее разработать», — подчеркнул Захаркин.

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