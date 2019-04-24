В Татарстане стартовал журналистский конкурс «Многоликая Россия»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Стартовала заявочная кампания XII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия», сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



Цель конкурса – популяризировать национальные традиции и обычаи, формировать интерес к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории России и за ее пределами, сохранить уникальные ценности традиционной культуры народов, воспитать уважительное отношение к культуре народов, их традиций и обычаев.



Конкурс проводится по номинациям «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ», Гран-при.



Анкеты-заявки и работы от участников принимаются до 1 августа текущего года (включительно) по адресу: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 420066, Республика Татарстан, Казань, ул. Декабристов, д. 2, 6-й этаж, 5-й кабинет, отдел СМИ. Адрес электронной почты: mnogolikaya2019@mail.ru. Телефон: 8 (843) 570-31-12.

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