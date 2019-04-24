Татар-информ

24 апреля 2019, 16:15

Экономика и финансы

В Москве пройдет конференция «ДОБРО 2019» о привлечении ресурсов и технологиях в благотворительности

Экономика и финансы

В Москве пройдет конференция «ДОБРО 2019» о привлечении ресурсов и технологиях в благотворительности

Mail.ru Group, «МегаФон» и «Металлоинвест» организуют конференцию «ДОБРО» пятый год.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Конференция «ДОБРО 2019» пройдет 17-18 мая в Москве и будет посвящена привлечению ресурсов в благотворительности. В течение двух дней участники обсудят win-win проекты в партнерстве с бизнесом и узнают, как привлекать ресурсы с помощью технологий и контента, как вовлекать в свою работу интеллектуальных волонтеров и многое другое. Подать заявку на участие в конференции могут НКО со всей России. 

17 мая пройдет образовательный блок — в этот день участники смогут посетить мастер-классы и обменяться опытом в панельных дискуссиях. Запланированы мастер-классы, посвященные визуальному контенту, бесплатным инструментам в социальных сетях, финансовому менеджменту в НКО, организации мероприятий и работе с рекламными агентствами. 

Также в рамках образовательного блока пройдет интерактивная сессия — ее участники попробуют разработать решения под запросы десяти компаний из разных отраслей.

18 мая пройдет практический блок — 25 НКО, прошедших отбор по заявкам, будут вместе менторами работать над своими задачами в сфере IT и привлечения ресурсов. Часть команд поработают над технологическими проектами, которые помогут НКО стать эффективнее: над базами данных, приложениями, новыми сервисами и другими решениями. Часть — будут готовить фандрайзинговые мероприятия, разрабатывать кампании волонтерского фандрайзинга, промо-кампании и так далее. 

Курировать команды будут волонтеры — сотрудники компаний-организаторов. По итогам пять НКО получат поддержку менторов для реализации проекта. 

Конференция пройдет в московском офисе компании «МегаФон» в Оружейном переулке. Если НКО пройдет отбор для участия и в образовательном, и в практическом блоке, то двум ее представителям компании-организаторы оплатят проживание в гостинице. 

Mail.ru Group, «МегаФон» и «Металлоинвест» организуют конференцию «ДОБРО» пятый год. В прошлом году она прошла в формате хакатона, в ходе которого участники разрабатывали инклюзивные приложения, программы для адаптации и профориентации подростков-сирот и выпускников детских домов, единые базы и CRM-системы для обработки заявок в фонды и др. 

После хакатона 2018 года Mail.ru Group выделила бесплатную облачную инфраструктуру для благотворительных фондов, а фонд «Хранители детства» при поддержке «МегаФона» запустил профориентационный проект для подростков naprimerku.ru.

«В прошлом году мы согласовали новую социальную стратегию Mail.ru Group, согласно которой компания будет инвестировать свои технологии и опыт разработки массовых интернет-сервисов в развитие социальных проектов в России. В том числе это значит, что компания и ее продукты предлагают свои технологии и экспертизу социальным проектам, а также создают и собственные инфраструктурные проекты для развития благотворительности в России. Конференция „ДОБРО“ — один из важных проектов в этой стратегии. Наши сотрудники становятся менторами для НКО и помогают им создавать IT-решения, которые делают благотворительность и фандрайзинг более эффективными», — отметила руководитель социальных проектов Mail.ru Group и сервиса Добро Mail.ru Саша Бабкина.

«Развитие доступной цифровой среды — один из приоритетов благотворительной деятельности „МегаФона“. Мы хотим, чтобы современные технологии работали на благо общества, и чтобы у каждого человека, независимо от его жизненной ситуации, был доступ к цифровым решениям и сервисам. Мы уверены, что обновленный формат конференции позволит нам найти новых НКО-партнеров и интересные решения, которые соответствуют нашей благотворительной политике и ключевым направлениям помощи», — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.

«Развитие некоммерческих организаций и поддержка гражданских инициатив — приоритет корпоративных благотворительных программ Металлоинвеста. Мы рады, что „ДОБРО“ становится возможностью для многих участников из наших городов разрабатывать проекты, находить партнеров и наставников, — заявила Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК „Металлоинвест“. — Компания заинтересована в том, чтобы некоммерческий сектор в наших городах устойчиво развивался, становился сильнее и профессиональнее». 

Справка

Добро Mail.ru — сервис для умной и честной благотворительности, созданный Mail.Ru Group. Сервис помогает пользователям с легкостью участвовать в благотворительных проектах по всей России и делает благотворительность проще и доступнее. Удобная система поиска позволяет быстро найти проекты 171 проверенного фонда, который по завершении каждого проекта публикуют финансовые отчеты. Пользователи также могут быстро найти организации, которые могут помочь их близким или знакомым с помощью сервиса МАЯК, или посвятить свое событие благотворительности на сервисе Добрый день

«МегаФон» — национальный оператор цифровых возможностей, доступный на всей территории страны. Наша социальная миссия — создавать возможности для людей в сферах коммуникации, социализации, семейного устройства, образования и трудоустройства. Мы хотим воодушевить людей на то, чтобы открывать и использовать все возможности по максимуму. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании — формирование доступной цифровой среды, с целью повышения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и людей с ограниченными возможностями здоровья: разработка специальных сервисов (платформы, приложения, устройства); поддержка работы волонтерских организаций (доступность связи и технологий). Развитие цифровых и информационных компетенций среди талантливой молодежи (старшеклассников и студентов): разработка инновационных образовательных программ; разработка специальных онлайн сервисов для повышения доступности образования; программы профессиональной ориентации и др.

Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине разведанными запасами железной руды в мире, и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства железорудного сырья.

Металлоинвест рассматривает концепцию устойчивого развития как неотъемлемую часть долгосрочной стратегии Компании и один из ключевых факторов ее конкурентоспособности. Устойчивое развитие для Компании означает достижение стратегических целей при сохранении баланса интересов всех заинтересованных сторон. Компания стремится внести вклад в достижение Целей в области устойчивого развития посредством применения ответственных подходов к управлению бизнесом.

Устойчивое развитие регионов, в которых Металлоинвест осуществляет свою основную деятельность, является стратегическим приоритетом для Компании. В 2018 г. Металлоинвест направил 2,2 млрд руб. на социальные инвестиции в развитие регионов и городов присутствия, повышение качества жизни людей и создание благоприятной социально-культурной среды.

Взаимодействие Компании с регионами присутствия формализовано в рамках трехсторонних соглашений о социально-экономическом партнерстве с органами власти регионального и местного уровня Белгородской, Курской, Оренбургской областей. В рамках таких соглашений на ежегодной основе составляются программы социального партнерства, в которых определены ключевые совместные проекты и вклад каждого участника соглашения.

Компания в партнерстве с органами власти, местным сообществом и НКО, реализует ряд корпоративных программ, направленных на проведение реформ и развитие потенциала территорий или отдельных сфер общественной жизни («Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Путевка в жизнь!», «Женское здоровье», «Наши чемпионы», «Наша смена», «Наши городские инициативы», «Откликнись!» и др.).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минэкономики Татарстана начало сбор заявок от инвесторов для создания ОЭЗ «АлмА»
Новости дня
17:28
В Татарстане отмечен рост молочной продуктивности дойного стада

В республике средний удой от коровы за январь – март составил 1372 кг, что составляет 105% к показателю за I квартал 2018 года.

17:24
Рустам Минниханов: Татарстан – это связующее звено между Россией и исламским миром

Президент РТ по поручению Владимира Путина возглавляет группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».

17:16
В Татарстане планируется бесплатно привить от кори 18 тысяч человек

Население будет прививаться в рамках подчищающей иммунизации против кори.

17:15
Арест квартиры вынудил жителя Татарстана погасить полумиллионный долг перед банком

Должник отказывался в добровольном порядке выплачивать кредит, после чего приставы арестовали квартиру и начали взыскивать средства с зарплаты.

17:09
Руководитель Центра развития игроков «Академии хоккея Ак Барс»: Сила нашей программы в методичности

В Казани презентовали новую уникальную программу подготовки юных хоккеистов.

16:59
Представителям молочной отрасли предложили войти в состав Союза производителей молока Татарстана

В числе задач союза – содействие повышению конкурентоспособности производителей молока, защита их прав и законных интересов.

16:31
В «Академии хоккея Ак Барс» презентовали уникальную программу подготовки юных хоккеистов

За три дня студенты ПАФ познакомились с уникальной программой подготовки хоккеистов от 12 до 16 лет.

16:19
Пожарные начали проверять храмы Татарстана перед началом Пасхальных торжеств

Инспекторы Государственного пожарного надзора проверяют, соблюдаются ли в храмах правила противопожарной безопасности.

16:15
В Москве пройдет конференция «ДОБРО 2019» о привлечении ресурсов и технологиях в благотворительности

Mail.ru Group, «МегаФон» и «Металлоинвест» организуют конференцию «ДОБРО» пятый год.

16:11
Роспотребнадзор по РТ назвал страны, в которых есть риск заразиться малярией

В 2018 году три жителя Татарстана привезли с отдыха тропическую болезнь.

16:01
Условный срок получила экс-начальник почты в РТ, которая по поддельной подписи взяла пенсию инвалида

Таким образом женщина похитила более 17 тыс. рублей, которые потратила на свои нужды.

16:01
В Казани на мусульманском кинофестивале впервые представлена картина из Боснии

Фестиваль мусульманского кино в этом году расширил географию фильмами из Боснии, Индонезии и Йемена.

15:48
Разработка ученых КФУ на основе нанотрубок поможет безвредно окрашивать волосы

В будущем ученые КФУ планируют провести дополнительные исследования, чтобы с помощью новой технологии лечить всевозможные кожные заболевания.

15:38
На Зеленодольском заводе заложили катер спецназначения «Грачонок» для Черноморского флота

Завод им. Горького производит катера проекта 21980 с 2008 года – всего здесь построили уже девять «Грачат».

15:31
Новая российская вакцина в будущем заменит существующую АКДС

Новая прививка будет защищать организм сразу от пяти инфекций.

15:29
Минэкономики Татарстана начало сбор заявок от инвесторов для создания ОЭЗ «АлмА»

В Правительстве Татарстана не скрывают, что якорным резидентом новой особой зоны уже согласилась выступить компания «Татнефть».

15:21
Умер двухлетний малыш, который выпал из окна четвертого этажа одного из домов в Нижнекамске

Мальчик почти две недели находился в реанимации детской городской больницы Нижнекамска в крайне тяжелом состоянии.

15:20
В Татарстане составят портрет посетителя объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Проект был предложен туристскими волонтерами в 2018 году на встрече с Госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым.

15:08
Таможенники передали в Казанский Кремль редкую икону времен Петра I и монету периода Екатерины II

После реставрации и изучения десять старинных раритетов пополнят выставки музеев исламской культуры и Благовещенского собора.

15:07
Минниханов: Турецкие заводы, построенные в Татарстане, востребованы и прекрасно работают

Президент РТ провел переговоры с руководителем Союза торговых палат и бирж Турции Рифатом Хисарджиклыоглу.

15:06
Экс-глава Бугульмы, депутат Госсовета РТ Ильдус Касымов арестован по подозрению в получении взятки

По версии следствия, Касымов за 2,7 млн рублей помог фирме получить контракт на поставку фонтанного оборудования.

15:02
Долгострой «Свея» по улице Четаева в Казани получил заключение о соответствии

Сейчас объект готовится к вводу в эксплуатацию, а затем в квартиры заселятся 142 дольщика, которые вложили денежные средства в стройку.

15:01
Полицейские просят болельщиков заранее приехать на матч «Рубин» – «Уфа», чтобы успеть пройти осмотр

Противостояние футбольных клубов состоится сегодня в 19.30 на стадионе «Казань Арена».

14:56
За одну операцию врачи Казани удалили мужчине раковую опухоль, почку и тромб в сердце

Пациент пришел на обследование в Университетскую клинику Казанского федерального университета с болями в животе.

14:49
Киновед раскритиковал каталог казанского мусульманского кинофестиваля

Председатель отборочной комиссии XV КМФМК Сергей Лаврентьев подверг критике каталог фестиваля из-за отсутствия информации о создателях мероприятия.

События