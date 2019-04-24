В Москве пройдет конференция «ДОБРО 2019» о привлечении ресурсов и технологиях в благотворительности

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Конференция «ДОБРО 2019» пройдет 17-18 мая в Москве и будет посвящена привлечению ресурсов в благотворительности. В течение двух дней участники обсудят win-win проекты в партнерстве с бизнесом и узнают, как привлекать ресурсы с помощью технологий и контента, как вовлекать в свою работу интеллектуальных волонтеров и многое другое. Подать заявку на участие в конференции могут НКО со всей России.

17 мая пройдет образовательный блок — в этот день участники смогут посетить мастер-классы и обменяться опытом в панельных дискуссиях. Запланированы мастер-классы, посвященные визуальному контенту, бесплатным инструментам в социальных сетях, финансовому менеджменту в НКО, организации мероприятий и работе с рекламными агентствами.

Также в рамках образовательного блока пройдет интерактивная сессия — ее участники попробуют разработать решения под запросы десяти компаний из разных отраслей.

18 мая пройдет практический блок — 25 НКО, прошедших отбор по заявкам, будут вместе менторами работать над своими задачами в сфере IT и привлечения ресурсов. Часть команд поработают над технологическими проектами, которые помогут НКО стать эффективнее: над базами данных, приложениями, новыми сервисами и другими решениями. Часть — будут готовить фандрайзинговые мероприятия, разрабатывать кампании волонтерского фандрайзинга, промо-кампании и так далее.

Курировать команды будут волонтеры — сотрудники компаний-организаторов. По итогам пять НКО получат поддержку менторов для реализации проекта.

Конференция пройдет в московском офисе компании «МегаФон» в Оружейном переулке. Если НКО пройдет отбор для участия и в образовательном, и в практическом блоке, то двум ее представителям компании-организаторы оплатят проживание в гостинице.

Mail.ru Group, «МегаФон» и «Металлоинвест» организуют конференцию «ДОБРО» пятый год. В прошлом году она прошла в формате хакатона, в ходе которого участники разрабатывали инклюзивные приложения, программы для адаптации и профориентации подростков-сирот и выпускников детских домов, единые базы и CRM-системы для обработки заявок в фонды и др.

После хакатона 2018 года Mail.ru Group выделила бесплатную облачную инфраструктуру для благотворительных фондов, а фонд «Хранители детства» при поддержке «МегаФона» запустил профориентационный проект для подростков naprimerku.ru.

«В прошлом году мы согласовали новую социальную стратегию Mail.ru Group, согласно которой компания будет инвестировать свои технологии и опыт разработки массовых интернет-сервисов в развитие социальных проектов в России. В том числе это значит, что компания и ее продукты предлагают свои технологии и экспертизу социальным проектам, а также создают и собственные инфраструктурные проекты для развития благотворительности в России. Конференция „ДОБРО“ — один из важных проектов в этой стратегии. Наши сотрудники становятся менторами для НКО и помогают им создавать IT-решения, которые делают благотворительность и фандрайзинг более эффективными», — отметила руководитель социальных проектов Mail.ru Group и сервиса Добро Mail.ru Саша Бабкина.

«Развитие доступной цифровой среды — один из приоритетов благотворительной деятельности „МегаФона“. Мы хотим, чтобы современные технологии работали на благо общества, и чтобы у каждого человека, независимо от его жизненной ситуации, был доступ к цифровым решениям и сервисам. Мы уверены, что обновленный формат конференции позволит нам найти новых НКО-партнеров и интересные решения, которые соответствуют нашей благотворительной политике и ключевым направлениям помощи», — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.

«Развитие некоммерческих организаций и поддержка гражданских инициатив — приоритет корпоративных благотворительных программ Металлоинвеста. Мы рады, что „ДОБРО“ становится возможностью для многих участников из наших городов разрабатывать проекты, находить партнеров и наставников, — заявила Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК „Металлоинвест“. — Компания заинтересована в том, чтобы некоммерческий сектор в наших городах устойчиво развивался, становился сильнее и профессиональнее».

Справка

Добро Mail.ru — сервис для умной и честной благотворительности, созданный Mail.Ru Group. Сервис помогает пользователям с легкостью участвовать в благотворительных проектах по всей России и делает благотворительность проще и доступнее. Удобная система поиска позволяет быстро найти проекты 171 проверенного фонда, который по завершении каждого проекта публикуют финансовые отчеты. Пользователи также могут быстро найти организации, которые могут помочь их близким или знакомым с помощью сервиса МАЯК, или посвятить свое событие благотворительности на сервисе Добрый день.

«МегаФон» — национальный оператор цифровых возможностей, доступный на всей территории страны. Наша социальная миссия — создавать возможности для людей в сферах коммуникации, социализации, семейного устройства, образования и трудоустройства. Мы хотим воодушевить людей на то, чтобы открывать и использовать все возможности по максимуму. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании — формирование доступной цифровой среды, с целью повышения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и людей с ограниченными возможностями здоровья: разработка специальных сервисов (платформы, приложения, устройства); поддержка работы волонтерских организаций (доступность связи и технологий). Развитие цифровых и информационных компетенций среди талантливой молодежи (старшеклассников и студентов): разработка инновационных образовательных программ; разработка специальных онлайн сервисов для повышения доступности образования; программы профессиональной ориентации и др.

Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине разведанными запасами железной руды в мире, и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства железорудного сырья.

Металлоинвест рассматривает концепцию устойчивого развития как неотъемлемую часть долгосрочной стратегии Компании и один из ключевых факторов ее конкурентоспособности. Устойчивое развитие для Компании означает достижение стратегических целей при сохранении баланса интересов всех заинтересованных сторон. Компания стремится внести вклад в достижение Целей в области устойчивого развития посредством применения ответственных подходов к управлению бизнесом.

Устойчивое развитие регионов, в которых Металлоинвест осуществляет свою основную деятельность, является стратегическим приоритетом для Компании. В 2018 г. Металлоинвест направил 2,2 млрд руб. на социальные инвестиции в развитие регионов и городов присутствия, повышение качества жизни людей и создание благоприятной социально-культурной среды.

Взаимодействие Компании с регионами присутствия формализовано в рамках трехсторонних соглашений о социально-экономическом партнерстве с органами власти регионального и местного уровня Белгородской, Курской, Оренбургской областей. В рамках таких соглашений на ежегодной основе составляются программы социального партнерства, в которых определены ключевые совместные проекты и вклад каждого участника соглашения.

Компания в партнерстве с органами власти, местным сообществом и НКО, реализует ряд корпоративных программ, направленных на проведение реформ и развитие потенциала территорий или отдельных сфер общественной жизни («Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Путевка в жизнь!», «Женское здоровье», «Наши чемпионы», «Наша смена», «Наши городские инициативы», «Откликнись!» и др.).

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