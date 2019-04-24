В Камско-Устьинском районе кадеты присоединились к акции «Ветераны живут рядом»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Соцработники отделения надомного облуживания «Богородский рай» Камско-Устьинского района совместно с волонтерами кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза М. С. Чиркова проводят акцию «Ветераны живут рядом», сообщает пресс-служба района.



Акция проводится с целью воспитания у детей чувства патриотизма и уважительного отношения к старшему поколению, а также для того, чтобы ветераны смогли почувствовать, что их не забыли, что новые поколения не только знают об их героическом прошлом, но и искренне ценят вклад каждого ветерана в общую Победу.



Социальные работники и кадеты посетили ветеранов, тружеников тыла – Раису Зуйкову и Лидию Ходинович в Куйбышевском Затоне.



Ветераны обрадовались гостям. Они с гордостью показывали молодежи свои награды, трогательно делились воспоминаниями, рассказывали истории из жизни, высказывали признательность за оказанное им внимание.



Ребята поблагодарили ветеранов и пожелали им крепкого здоровья, долгих лет жизни, выразили благодарность и поздравили с наступающим Днем Победы.

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