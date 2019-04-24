В Татарстане ограничат движение большегрузов по федеральным автодорогам при 32-градусной жаре

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане с 20 мая по 31 августа введут ограничение движения большегрузов по федеральным автодорогам, если дневная температура воздуха будет выше 32 градусов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«При значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C , по данным Росгидромета, планируется ввести ограничение движения по федеральным автодорогам тяжеловесного транспорта, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которых превышает установленную на территории России допустимую норму», – говорится в сообщении пресс-службы.

При введении временного ограничения в летний период движение разрешается с 22.00 до 10.00.

При этом ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий; транспортировку дорожно-строительной техники и материалов для проведения ремонтных работ.

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