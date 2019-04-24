Татар-информ

24 апреля 2019, 16:31

Спорт

В «Академии хоккея Ак Барс» презентовали уникальную программу подготовки юных хоккеистов

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Спорт

В «Академии хоккея Ак Барс» презентовали уникальную программу подготовки юных хоккеистов

Фото: архив/Владимир Васильев

За три дня студенты ПАФ познакомились с уникальной программой подготовки хоккеистов от 12 до 16 лет.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в казанском дворце спорта «Зилант» завершился открытый практический семинар, организованный в рамках программы подготовки детских тренеров по хоккею для студентов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Трехдневный семинар, завершившийся сегодня, является частью цикла обучающих семинаров, организованных «Академией хоккея Ак Барс» имени Юрия Моисеева в рамках соглашения о сотрудничестве с Поволжской Академией физической культуры и спорта.

В семинаре приняли участие заслуженный тренер России, руководитель Центра развития игроков «Академии хоккея Ак Барс»Игорь Захаркин; спортивный директор «Академии хоккея Ак Барс» Евгений Рычков; руководитель Научно-методического центра «Академии хоккея Ак Барс» Сергей Швед; а также методисты и специалисты Центра развития игроков Академии.

За три дня студенты ПАФ познакомились с уникальной программой подготовки хоккеистов от 12 до 16 лет, разработанной коллективом Научно-методического центра «Академии хоккея Ак Барс». Эта программа уже обкатывается на ребятах из трех школ Академии, в каждой из которых обучается от 75 до 80 юных хоккеистов. Но в полностью оформенном виде эта программа должна быть сдана в августе нынешнего года, поэтому ее еще не отдавали в печать.

Методисты Академии подробно рассказали студентам о принципах подготовки профессиональных спорстменов, начиная с 12-13-летнего возраста. Именно с этого возраста начинается отбор лучших ребят, из которых к 13-14 годам начинает формироваться костяк команды.

На данный момент специалисты Академии разработали 15 практических тестов для занятий на льду на 9 станциях в три круга. Но на семинаре было отмечено, что, поскольку работа над программой продолжается, то вполне возможно, что от некоторых тестов можно будет отказаться, чтобы не загромождать программу.

Сергей Швед отметил, что доработка программы будет продолжаться еще два-три года, пока не будут окончательно проанализированы все ее составляющие и внесены соответствующие изменения.

Именно с 12-летнего возраста учащиеся СДЮШ начинают сдавать подобные тесты.

Специалисты Академии четко разъяснили студентам, как именно они будут должны работать над катанием с шайбой и без нее лицом вперед, спиной вперед, бросками и передачами. Какое время стоит уделять атлетической и силовой и скоростной подготовкам. Именно 12-16 лет являются самым благоприятным возрастом для начала работы над атлетизмом, в том числе работой с отягощением, ловкостью, равновесием и вниманием юных хоккеистов. Именно в эти годы начинают различаться способности ребят, определяющие их дальнейший путь в спорте.

Захаркин отметил, что только в Казани никого из юных хоккеистов до 12 лет не отчисляют из ДЮСШ, исходя из чисто спортивных признаков.

«Ранний отбор — это порой трагедия для ребят. Отсев и селекция — очень опасные слова», — сказал он.

Закрепили теоретические знания студенты ПАФ на льду «Зиланта» под чутким руководством тренеров Академии, после чего на итоговом занятии были подведены итоги трехдневного семинара.

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