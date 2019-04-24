Условный срок получила экс-начальник почты в РТ, которая по поддельной подписи взяла пенсию инвалида

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Два года условно получила экс-начальник почты в Татарстане, которая присвоила пенсию инвалида по поддельной подписи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«В суде установлено, что 12 сентября прошлого года бывший начальник отделения почтовой связи в Апастовском районе, используя свое служебное положение, внесла ложные сведения в платежные документы о получении пенсии, подписавшись за местного жителя-инвалида», – уточнила Олеся Соколова.

Таким образом женщина похитила более 17 тыс. рублей, которые потратила на свои нужды.

Свою вину подсудимая полностью признала и возместила ущерб. Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



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