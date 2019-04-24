В Казани проведут прием граждан по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). 30 апреля координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» в РТ, исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ Дмитрий Романов проведет тематический прием граждан по актуальным вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, содержания и капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Прием состоится в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7. ⠀

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