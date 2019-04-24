Роспотребнадзор по РТ назвал страны, в которых есть риск заразиться малярией

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Заболеть малярией сегодня можно в 97 странах мира. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Заболевание можно подхватить преимущественно в странах Африки, Азии и Южной Америки. По словам Авдониной, самые популярные среди туристов направления, где отдыхающие подвергаются риску заболевания, – это Таиланд, Индонезия, Вьетнам.

«В Татарстане в прошлом году было три завозных случая: из Индии, Ганы и Республики Мадагаскар. Для сравнения: в России в 2018 году было зарегистрировано 148 случаев малярии в 44 регионах страны. По миру малярией в прошлом году заболели 219 млн человек», – отметила санитарный врач.

Полный список стран можно найти на сайте Роспотребнадзора.

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