В Горкинско-Ометьевском лесу впервые проведут «Гриль-фест» с дегустацией и жаркой шашлыков

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). 11 и 12 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет первый парковый фестиваль барбекю «Гриль-фест», где жители и гости столицы республики попробуют блюда лучших заведений Казани, научатся мариновать мясо и жарить шашлык. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.



На зеленой лужайке у всех пришедших гостей в парк появится возможность попробовать блюда более 15 ресторанов и кафе города. Здесь же шеф-повара проведут мастер-классы, как нужно мариновать и жарить мясо, подбирать соусы, оформлять блюда, и поделятся советами, как выбрать мясные продукты в магазинах.



Для юных посетителей на лужайке будет работать детская зона от игропарка, а под большим деревом создадут специальную «тихую зону» с гамаками, пледами и настольными играми.



В первый день фестиваля стартует и летний прокат инвентаря в CUBE, где можно будет взять в аренду плед, бадминтон, фрисби, мячи, чтобы устроить настоящий пикник.



Вкусный праздник будет продолжаться в течение восьми часов – с полудня до 20 вечера.

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