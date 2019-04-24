(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Умер двухлетний малыш, который выпал из окна четвертого этажа одного из домов в Нижнекамске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Нижнекамска.

«Двухлетний мальчик скончался поздно вечером во вторник, 22 апреля, от травм несовместимых с жизнью», – уточнили в пресс-службе управления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале апреля из окна четвертого этажа одного из домов в Нижнекамске выпал двухлетний малыш. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение детской городской больницы Нижнекамска.



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