Минэкономики Татарстана начало сбор заявок от инвесторов для создания ОЭЗ «АлмА»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Проект создания особой экономической зоны «АлмА» вступил в новую фазу. Минэкономики РТ объявило о старте приема заявок от компаний, готовых реализовать проекты на территории ОЭЗ. Об этом говорится в официальном сообщении министерства.

Для подачи заявок инвесторам достаточно воспользоваться формой для обратной связи на официальном сайте министерства. В документах необходимо указать технические требования и контактную информацию компании. Как ранее сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, общая площадь ОЭЗ составит 462 гектара, она будет располагаться на территории трех районов Татарстана — Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского. Управлять особой зоной будет УК «Алабуга-2. Нефтехимия», созданная на базе ООО «Инновационно-производственного технопарка «Идея-Юго-Восток».

«Развитие кластеров будет привязано к существующим производствам. Для производств ОЭЗ «АлмА» крайне важно наличие источников сырья, так как дополнительная транспортировка всегда ведет к удорожанию продукции. Не случайно географическая привязанность очень важна. Это продиктовано соображениями экономической целесообразности, которые предполагают использование имеющихся промышленных площадок, а также сырья и трудовых ресурсов», – пояснил министр.

Как уточнил Абдулганиев, для создания новой ОЭЗ Правительством Татарстана сформирована дорожная карта, заявка на регистрацию будет подана в Минэкономразвития РФ 1 июля 2019 года. Закончить регистрацию ОЭЗ планируется до конца 2019 года.

В Правительстве Татарстана не скрывают, что якорным резидентом особой зоны «Алма» уже согласилась выступить компания России «Татнефть».

По словам министра экономики РТ, создание ОЭЗ «АлмА» необходимо для повышения в Татарстане объемов переработки химического и нефтехимического сырья, которое создается на территории республики. Сейчас большая часть сырья перерабатывается за пределами республики, в итоге бюджет Татарстана лишается налоговых поступлений. О необходимости создания производств по переработке неоднократно говорил Президент Татарстана Рустам Минниханов, который лично одобрил создание особой зоны ОЭЗ «АлмА».

Подробнее о проекте особой экономической зоны «АлмА» читайте на сайте «События».

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