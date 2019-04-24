Пожарные начали проверять храмы Татарстана перед началом Пасхальных торжеств

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Инспекторы Государственного пожарного надзора начали проверять соблюдаются ли правила противопожарной безопасности в храмах Татарстана перед Пасхальными богослужениями. Один из объектов, в который они заглянули сегодня, – казанскй храм Сергия Радонежского.

В пасхальную ночь здесь ожидают порядка 250 прихожан. Как показала проверка, за свою безопасность они могут не беспокоиться – инспектор пожарного надзора не нашел здесь ни одного нарушения.

Вместе с настоятелем храма, отцом Сергием, сотрудник МЧС проверил исправность пожарных гидрантов, сигнализации и огнетушителей. Инспектор осмотрел здание церкви, трапезную и территорию вокруг нее.

«Храм построен относительно недавно – в 2009 году. В нем предусмотрена система оповещения о пожаре, имеются первичные средства тушения, отец Сергий знает, как правильно пользоваться огнетушителем и как вести себя во время пожара», – рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Казани по Кировскому району Рафис Сафин.

Завершив осмотр, Сафин вручил настоятелю памятки и посоветовал в период проведения праздников быть особенно бдительным.

«Все огнетушители у нас в норме, сигнализация работает, пожарная инспекция нас регулярно посещает. Уверен, что у нас безопасно на все сто процентов», – рассказал настоятель храма отец Сергий.

Рафис Сафин отметил, что до начала пасхальных торжеств будут проверены все храмы в республике. В наиболее крупных из них в праздничную ночь будут дежурить сотрудники МЧС.

«Во время профилактических рейдов мы даем рекомендации, проводим инструктаж и вручаем памятки. В целом служители хорошо знакомы с требованиями пожарной безопасности, и на сегодняшний день серьезных нареканий у нас нет», – поделился инспектор.



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