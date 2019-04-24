Татар-информ

24 апреля 2019, 15:38

Общество

На Зеленодольском заводе заложили катер спецназначения «Грачонок» для Черноморского флота

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Общество

На Зеленодольском заводе заложили катер спецназначения «Грачонок» для Черноморского флота

Фото: Александра Давыдова

Завод им. Горького производит катера проекта 21980 с 2008 года – всего здесь построили уже девять «Грачат».

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). На Зеленодольском заводе имени А. М. Горького состоялась торжественная церемония закладки корпуса десятого катера спецназначения проекта 21980 («Грачонок»). Он предназначен для охраны водных районов российских военно-морских баз. 

В торжественной церемонии закладки катера приняли участие: замминистра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев, руководитель зеленодольского исполкома Дмитрий Сапожников, депутат Госсовета РТ, гендиректор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров, исполняющий обязанности гендиректора Зеленодольского завода им. Горького Вячеслав Подоксик, работники и ветераны завода, представители проектанта и контрагентских организаций.

«Растет стая „Грачат“... Квалификация инженерно-технического персонала, рабочих, служащих и специалистов — все это позволяет вам решать сложнейшие задачи», — подчеркнул замминистра промышленности и торговли. 

Вячеслав Подоксик отметил, что катера проекта 21980 очень востребованы — они служат на всех флотах России. «Этот катер действительно уникален. И одно то, что он принимал участие в антитеррористической операции в Сирии, говорит не только о его востребованности, но и о его надежности», — добавил он.

По словам Вячеслава Подоксика, катер спустят на воду через две недели. Отправится служить «Грачонок» на Черноморский флот. 

«Это последний катер в серии. Но, возможно, что она будет продлена, потому что эти катера востребованы. Мы надеемся, что серия будет усовершенствована и будут еще подобные заказы. Мы готовы их исполнить», — заключил спикер.

В ходе церемонии работников завода наградили почетными грамотами, благодарственными письмами главы Зеленодольского района Александра Тыгина, а также холдинговой компании «Ак Барс». Начальнику отдела главного конструктора по судостроению Владимиру Чуранову вручили медаль акционерного общества «За доблестный труд».

Проект 21980 «Грачонок» был разработан нижегородским конструкторским бюро «Вымпел». Катера оснащены современными радиоэлектронными приборами, поисково-обследовательским комплексом «Кальмар», предназначенным для обнаружения подводных объектов и водолазным снаряжением. 

Вооружение «Грачат», согласно проекту, включает пулемет, противодиверсионный гранатометный комплекс, ручной двуствольный противодиверсионный гранатомет и четыре переносных зенитных ракетных комплекса «Игла-1». На зеленодольском заводе такие катера производят с 2008 года. Всего на данный момент девять «Грачат» переданы Военно-морскому флоту России.

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