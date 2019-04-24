В Казани на мусульманском кинофестивале впервые представлена картина из Боснии

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В этом году на фестивале мусульманского кино в Казани впервые будет представлена картина из Боснии. Таким образом, география фестиваля расширяется и включает еще и такие страны, как Индонезия, Непал и Йемен.

«В этом году кинофестиваль расширил географию, например, впервые представили картину "Жаба" из единственной европейской мусульманской страны Боснии», — сказал киновед и председатель отборочной комиссии XV КМФМК Сергей Лаврентьев.

В прошлом году в городе Пули, «Жаба» был выбран победителем единогласным мнением жюри.

Также в конкурсе представлены проблемный фильм «Песнь рядовых» из Индонезии и остросоциальный фильм «Йемен: ремортеры — дети войны» из Йемена, познавательная картина о жизни простых людей «Яркая луна» из Непала.

«Это хорошо, потому что раньше, во времена "Минбара", были киноленты в основном из Ирана, Турции и кое-что из постсовестской средней Азии», — сказал киновед.

Отборщикам фестиваля самим интересно смотреть новые вещи, поэтому и список стран, представляющих картины, расширился.

«Хорошо, что в этом году было меньше заявок, чем в прошлом, и меньше пришлось смотреть сотни картин всякого хлама», — добавил Лаврентьев.

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