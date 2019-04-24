Новая российская вакцина в будущем заменит существующую АКДС

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Новая отечественная пентавакцина, предназначенная для защиты от пяти инфекций, в будущем заменит вакцину АКДС. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил главный специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов.

«В принципе эта вакцина заменит уже существующую АКДС. Есть такое понятие, как идеальная вакцина, которая должна содержать в себе антигены против максимально возможного количества инфекционных заболеваний. Значительный плюс такой вакцины – снижение инъекционной нагрузки. Одно дело, когда ребенок приходит и получает пять прививок, другое – одну прививку сразу от пяти инфекций», – отметил медик.

Новая вакцина будет защищать от дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции.

«Такие комбинированные вакцины за рубежом активно применяются. У нас в рамках национального календаря для детей недоношенных и маловесных такая вакцина поступает, правда, пока она была не отечественного производства», – добавил Дмитрий Лопушов.

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