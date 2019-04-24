Выставка фарфоровых пасхальных яиц «К Христову дню» откроется в Музее Благовещенского собора

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). 27 апреля в Музее истории Благовещенского собора состоится открытие выставки «К Христову дню», посвященное светлому празднику Пасхе, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.



У посетителей будет возможность полюбоваться на самые знакомые с детства атрибуты празднования Пасхи — пасхальные яйца. В экспозиции будут представлены фарфоровые яйца, выполненные в самых изящных техниках, покрытые глазурью и сусальным золочением из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль» и частной коллекции Валерия Сорокина.



Также на экскурсии гости музея узнают подробнее об иконографии «Воскресении Христова» и посмотрят на дореволюционные открытые письма или, попросту, открытки «С праздником Пасхи».



27 и 28 апреля в 14.00 для всех желающих пройдет мастер-класс по росписи и декорированию деревянных заготовок в форме яиц.



Выставка будет работать по 27 июня.

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