Ìèííèõàíîâ: Òóðåöêèå çàâîäû, ïîñòðîåííûå â Òàòàðñòàíå, âîñòðåáîâàíû è ïðåêðàñíî ðàáîòàþò

(Êàçàíü, 24 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñòðîåííûå íà òåððèòîðèè Òàòàðñòàíà èíâåñòîðàìè èç Òóðöèè, âûïóñêàþò âîñòðåáîâàííóþ íà ðûíêå ïðîäóêöèþ è ïîêàçûâàþò õîðîøèé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò. Îá ýòîì ñîîáùèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëåì Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè Ðèôàòîì Õèñàðäæèêëûîãëó.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîáëàãîäàðèë ãîñïîäèíà Õèñàðäæèêëûîãëó çà âèçèò â Êàçàíü è âíèìàíèå ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí. «Ìû ïðèäàåì áîëüøîå çíà÷åíèå óêðåïëåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàøèìè òóðåöêèìè ïàðòíåðàìè â ðàìêàõ ðîññèéñêî-òóðåöêèõ îòíîøåíèé. Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ñîþçîì òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ – àâòîðèòåòíîé è âëèÿòåëüíîé îðãàíèçàöèåé â Òóðöèè», — ïîä÷åðêíóë Ïðåçèäåíò ÐÒ.
Òàòàðñòàí ñòðåìèòñÿ âûñòóïàòü ýôôåêòèâíûì ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó Ðîññèåé è Òóðöèåé, çàÿâèë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ. Âàæíûì èìïóëüñîì ðàñøèðåíèÿ êîíòàêòîâ ñòàëè âèçèòû â Êàçàíü Ïðåçèäåíòà è Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òóðöèè, Ïðåäñåäàòåëÿ Ïàðëàìåíòà, ìèíèñòðîâ è ãóáåðíàòîðîâ Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêè.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íàïîìíèë, ÷òî Òóðöèÿ – êðóïíåéøèé èíâåñòîð â ýêîíîìèêó Òàòàðñòàíà. «Çàâîäû, ïîñòðîåííûå íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, âîñòðåáîâàíû è ïðåêðàñíî ðàáîòàþò. Õîðîøóþ äèíàìèêó äåìîíñòðèðóþò ïîêàçàòåëè òîâàðîîáîðîòà. Ìû äîðîæèì óðîâíåì íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà», — ïîä÷åðêíóë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ. Îí äîáàâèë, ÷òî ñåãîäíÿ âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Òóðöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ: ýíåðãåòèêà, íåôòåõèìèÿ, ñòðîèòåëüñòâî, îáðàçîâàíèå, ñïîðò è ìíîãèå äðóãèå.
Ðèôàò Õèñàðäæèêëûîãëó ïîáëàãîäàðèë Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà çà âñòðå÷ó è îòìåòèë, ÷òî òóðåöêèå êîìïàíèè âûñîêî öåíÿò îòíîøåíèå Òàòàðñòàíà ê èíâåñòîðàì. «Êîãäà òóðåöêèå èíâåñòîðû âûáèðàþò ïëîùàäêó äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ïðîåêòîâ, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàññìàòðèâàþò èìåííî Òàòàðñòàí», — îòìåòèë îí.
Äåëåãàöèÿ Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè ïðèáûëà â Òàòàðñòàí äëÿ ó÷àñòèÿ â XI Ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ñàììèòå «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019».