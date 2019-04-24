Òàòàð-èíôîðì

24 àïðåëÿ 2019, 15:07

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ: Òóðåöêèå çàâîäû, ïîñòðîåííûå â Òàòàðñòàíå, âîñòðåáîâàíû è ïðåêðàñíî ðàáîòàþò

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ: Òóðåöêèå çàâîäû, ïîñòðîåííûå â Òàòàðñòàíå, âîñòðåáîâàíû è ïðåêðàñíî ðàáîòàþò

Ôîòî: tatarstan.ru

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ðóêîâîäèòåëåì Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè Ðèôàòîì Õèñàðäæèêëûîãëó.

(Êàçàíü, 24 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñòðîåííûå íà òåððèòîðèè Òàòàðñòàíà èíâåñòîðàìè èç Òóðöèè, âûïóñêàþò âîñòðåáîâàííóþ íà ðûíêå ïðîäóêöèþ è ïîêàçûâàþò õîðîøèé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò. Îá ýòîì ñîîáùèë Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëåì Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè Ðèôàòîì Õèñàðäæèêëûîãëó.

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîáëàãîäàðèë ãîñïîäèíà Õèñàðäæèêëûîãëó çà âèçèò â Êàçàíü è âíèìàíèå ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí. «Ìû ïðèäàåì áîëüøîå çíà÷åíèå óêðåïëåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàøèìè òóðåöêèìè ïàðòíåðàìè â ðàìêàõ ðîññèéñêî-òóðåöêèõ îòíîøåíèé. Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ñîþçîì òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ – àâòîðèòåòíîé è âëèÿòåëüíîé îðãàíèçàöèåé â Òóðöèè», — ïîä÷åðêíóë Ïðåçèäåíò ÐÒ.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¡Ð¾ÑŽÐ·Ð° Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñ‚ Ð¸ Ð±Ð¸Ñ€Ð¶ Ð¢ÑƒÑ€Ñ†Ð¸Ð¸, Ð¿Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¢Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð²Ð¾-Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñ‚Ñ‹ ÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð²Ð¾ÑÑŒÐ¼ÐµÑ€ÐºÐ¸ Ð Ð¸Ñ„Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¥Ð¸ÑÐ°Ñ€Ð´Ð¶Ð¸ÐºÐ»Ñ‹Ð¾Ð³Ð»Ñƒ

Òàòàðñòàí ñòðåìèòñÿ âûñòóïàòü ýôôåêòèâíûì ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó Ðîññèåé è Òóðöèåé, çàÿâèë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ. Âàæíûì èìïóëüñîì ðàñøèðåíèÿ êîíòàêòîâ ñòàëè âèçèòû â Êàçàíü Ïðåçèäåíòà è Ïðåìüåð-ìèíèñòðà Òóðöèè, Ïðåäñåäàòåëÿ Ïàðëàìåíòà, ìèíèñòðîâ è ãóáåðíàòîðîâ Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêè.

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íàïîìíèë, ÷òî Òóðöèÿ – êðóïíåéøèé èíâåñòîð â ýêîíîìèêó Òàòàðñòàíà. «Çàâîäû, ïîñòðîåííûå íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, âîñòðåáîâàíû è ïðåêðàñíî ðàáîòàþò. Õîðîøóþ äèíàìèêó äåìîíñòðèðóþò ïîêàçàòåëè òîâàðîîáîðîòà. Ìû äîðîæèì óðîâíåì íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà», — ïîä÷åðêíóë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ. Îí äîáàâèë, ÷òî ñåãîäíÿ âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Òóðöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ: ýíåðãåòèêà, íåôòåõèìèÿ, ñòðîèòåëüñòâî, îáðàçîâàíèå, ñïîðò è ìíîãèå äðóãèå.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¡Ð¾ÑŽÐ·Ð° Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñ‚ Ð¸ Ð±Ð¸Ñ€Ð¶ Ð¢ÑƒÑ€Ñ†Ð¸Ð¸, Ð¿Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¢Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð²Ð¾-Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð°Ð»Ð°Ñ‚Ñ‹ ÑÑ‚Ñ€Ð°Ð½ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð²Ð¾ÑÑŒÐ¼ÐµÑ€ÐºÐ¸ Ð Ð¸Ñ„Ð°Ñ‚Ð¾Ð¼ Ð¥Ð¸ÑÐ°Ñ€Ð´Ð¶Ð¸ÐºÐ»Ñ‹Ð¾Ð³Ð»Ñƒ

Ðèôàò Õèñàðäæèêëûîãëó ïîáëàãîäàðèë Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà çà âñòðå÷ó è îòìåòèë, ÷òî òóðåöêèå êîìïàíèè âûñîêî öåíÿò îòíîøåíèå Òàòàðñòàíà ê èíâåñòîðàì. «Êîãäà òóðåöêèå èíâåñòîðû âûáèðàþò ïëîùàäêó äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ïðîåêòîâ, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàññìàòðèâàþò èìåííî Òàòàðñòàí», — îòìåòèë îí.

Äåëåãàöèÿ Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè ïðèáûëà â Òàòàðñòàí äëÿ ó÷àñòèÿ â XI Ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ñàììèòå «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019».

 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ Ðàìàçàíîì Àáäóëàòèïîâûì óêðåïëåíèå ñâÿçåé ìåæäó ÐÔ è èñëàìñêèì ìèðîì
Íîâîñòè äíÿ
16:01
Óñëîâíûé ñðîê ïîëó÷èëà íà÷àëüíèê ïî÷òû â ÐÒ, êîòîðàÿ ïî ïîääåëüíîé ïîäïèñè ïðèñâîèëà ïåíñèþ èíâàëèäà

Òàêèì îáðàçîì æåíùèíà ïîõèòèëà áîëåå 17 òûñ. ðóáëåé, êîòîðûå ïîòðàòèëà íà ñâîè íóæäû.

16:01
Â Êàçàíè íà ìóñóëüìàíñêîì êèíîôåñòèâàëå âïåðâûå ïðåäñòàâëåíà êàðòèíà èç Áîñíèè

Ôåñòèâàëü ìóñóëüìàíñêîãî êèíî â ýòîì ãîäó ðàñøèðèë ãåîãðàôèþ ôèëüìàìè èç Áîñíèè, Èíäîíåçèè è Éåìåíà.

15:48
Ðàçðàáîòêà ó÷åíûõ ÊÔÓ íà îñíîâå íàíîòðóáîê ïîìîæåò áåçâðåäíî îêðàøèâàòü âîëîñû

Â áóäóùåì ó÷åíûå ÊÔÓ ïëàíèðóþò ïðîâåñòè äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ, ÷òîáû ñ ïîìîùüþ íîâîé òåõíîëîãèè ëå÷èòü âñåâîçìîæíûå êîæíûå çàáîëåâàíèÿ.

15:38
Íà Çåëåíîäîëüñêîì çàâîäå çàëîæèëè êàòåð ñïåöíàçíà÷åíèÿ «Ãðà÷îíîê» äëÿ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà

Çàâîä èì. Ãîðüêîãî ïðîèçâîäèò êàòåðà ïðîåêòà 21980 ñ 2008 ãîäà – âñåãî çäåñü ïîñòðîèëè óæå äåâÿòü «Ãðà÷àò».

15:31
Íîâàÿ ðîññèéñêàÿ âàêöèíà â áóäóùåì çàìåíèò ñóùåñòâóþùóþ ÀÊÄÑ

Íîâàÿ ïðèâèâêà áóäåò çàùèùàòü îðãàíèçì ñðàçó îò ïÿòè èíôåêöèé.

15:29
Ìèíýêîíîìèêè Òàòàðñòàíà íà÷àëî ñáîð çàÿâîê îò èíâåñòîðîâ äëÿ ñîçäàíèÿ ÎÝÇ «ÀëìÀ»

Â Ïðàâèòåëüñòâå Òàòàðñòàíà íå ñêðûâàþò, ÷òî ÿêîðíûì ðåçèäåíòîì íîâîé îñîáîé çîíû óæå ñîãëàñèëàñü âûñòóïèòü êîìïàíèÿ «Òàòíåôòü».

15:21
Óìåð äâóõëåòíèé ìàëûø, êîòîðûé âûïàë èç îêíà ÷åòâåðòîãî ýòàæà îäíîãî èç äîìîâ â Íèæíåêàìñêå

Ìàëü÷èê ïî÷òè äâå íåäåëè íàõîäèëñÿ â ðåàíèìàöèè äåòñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû Íèæíåêàìñêà â êðàéíå òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.

15:20
Â Òàòàðñòàíå ñîñòàâÿò ïîðòðåò ïîñåòèòåëÿ îáúåêòîâ Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ

Ïðîåêò áûë ïðåäëîæåí òóðèñòñêèìè âîëîíòåðàìè â 2018 ãîäó íà âñòðå÷å ñ Ãîññîâåòíèêîì ÐÒ Ìèíòèìåðîì Øàéìèåâûì.

15:08
Òàìîæåííèêè ïåðåäàëè â Êàçàíñêèé Êðåìëü ðåäêóþ èêîíó âðåìåí Ïåòðà I è ìîíåòó ïåðèîäà Åêàòåðèíû II

Ïîñëå ðåñòàâðàöèè è èçó÷åíèÿ äåñÿòü ñòàðèííûõ ðàðèòåòîâ ïîïîëíÿò âûñòàâêè ìóçååâ èñëàìñêîé êóëüòóðû è Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà.

15:07
Ìèííèõàíîâ: Òóðåöêèå çàâîäû, ïîñòðîåííûå â Òàòàðñòàíå, âîñòðåáîâàíû è ïðåêðàñíî ðàáîòàþò

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ðóêîâîäèòåëåì Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè Ðèôàòîì Õèñàðäæèêëûîãëó.

15:06
Ýêñ-ãëàâà Áóãóëüìû, äåïóòàò Ãîññîâåòà ÐÒ Èëüäóñ Êàñûìîâ àðåñòîâàí ïî ïîäîçðåíèþ â ïîëó÷åíèè âçÿòêè

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, Êàñûìîâ çà 2,7 ìëí ðóáëåé ïîìîã ôèðìå ïîëó÷èòü êîíòðàêò íà ïîñòàâêó ôîíòàííîãî îáîðóäîâàíèÿ.

15:02
Äîëãîñòðîé «Ñâåÿ» ïî óëèöå ×åòàåâà â Êàçàíè ïîëó÷èë çàêëþ÷åíèå î ñîîòâåòñòâèè

Ñåé÷àñ îáúåêò ãîòîâèòñÿ ê ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ, à çàòåì â êâàðòèðû çàñåëÿòñÿ 142 äîëüùèêà, êîòîðûå âëîæèëè äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñòðîéêó.

15:01
Ïîëèöåéñêèå ïðîñÿò áîëåëüùèêîâ çàðàíåå ïðèåõàòü íà ìàò÷ «Ðóáèí» – «Óôà», ÷òîáû óñïåòü ïðîéòè îñìîòð

Ïðîòèâîñòîÿíèå ôóòáîëüíûõ êëóáîâ ñîñòîèòñÿ ñåãîäíÿ â 19.30 íà ñòàäèîíå «Êàçàíü Àðåíà».

14:56
Çà îäíó îïåðàöèþ âðà÷è Êàçàíè óäàëèëè ìóæ÷èíå ðàêîâóþ îïóõîëü, ïî÷êó è òðîìá â ñåðäöå

Ïàöèåíò ïðèøåë íà îáñëåäîâàíèå â Óíèâåðñèòåòñêóþ êëèíèêó Êàçàíñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ñ áîëÿìè â æèâîòå.

14:49
Êèíîâåä ðàñêðèòèêîâàë êàòàëîã êàçàíñêîãî ìóñóëüìàíñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ

Ïðåäñåäàòåëü îòáîðî÷íîé êîìèññèè XV ÊÌÔÌÊ Ñåðãåé Ëàâðåíòüåâ ïîäâåðã êðèòèêå êàòàëîã ôåñòèâàëÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè î ñîçäàòåëÿõ ìåðîïðèÿòèÿ.

14:43
Íà ôåñòèâàëå «Ïàñõàëüíîå ÷óäî» íà Êðåìëåâñêîé íàáåðåæíîé íàó÷àò ðàñêðàøèâàòü ïàñõàëüíûå ÿéöà

Ñ 13:00 íà Öåíòðàëüíîé àëëåå ïîñåòèòåëåé æäåò óâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ñ ìàñòåð-êëàññàìè, âèêòîðèíàìè, êîíêóðñàìè è áëàãîòâîðèòåëüíîé ÿðìàðêîé.

14:39
Ó æèòåëÿ Òàòàðñòàíà ïîëèöåéñêèå èçúÿëè ñâûøå 2,5 òûñ. ëèòðîâ àëêîãîëÿ ñ ïðèçíàêàìè ïîääåëêè

Îáðàçöû àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè îòïðàâëåíû â ëàáîðàòîðèþ íà èññëåäîâàíèå.

14:30
ÌåãàÔîí – ëèäåð ïî ÷èñëó áàçîâûõ ñòàíöèé â Ðîññèè
14:28
Â Òàòàðñòàíå àíòèìîíîïîëüíûé êîìïëàåíñ ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî â îäíîé êîììåð÷åñêîé êîìïàíèè

Àíòèìîíîïîëüíûé êîìïëàåíñ àêòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ íà «ÊÀÌÀÇ».

14:24
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ Ðàìàçàíîì Àáäóëàòèïîâûì óêðåïëåíèå ñâÿçåé ìåæäó ÐÔ è èñëàìñêèì ìèðîì

Ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü ÐÔ ïðè Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïðèáûë â Êàçàíü äëÿ ó÷àñòèÿ â KazanSummit 2019.

14:15
Â Êàçàíè ïðîéäåò Fashion Iftar äëÿ 500 æåíùèí

Ìåðîïðèÿòèå ïîìîæåò ïîïóëÿðèçîâàòü ñêðîìíóþ ìîäó, ñ÷èòàåò Äæàííàò Ìèíãàçîâà.

14:10
Àê Áàðñ Áàíê çàïóñòèë èñëàìñêóþ èïîòåêó

Èñëàìñêàÿ èïîòåêà ïîçâîëÿåò ïðèîáðåñòè íåäâèæèìîñòü ïî íîðìàì èñëàìà ñ ôèêñèðîâàííîé ñòîèìîñòüþ íà âåñü ñðîê è ðàññðî÷êîé ðàâíûìè ïëàòåæàìè.

14:01
Ðîìàí Øàéõóòäèíîâ ïðèìåò ó÷àñòèå â ïðàéìåðèç «Åäèíîé Ðîññèè»

Ìèíèñòð èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè ÐÒ ïëàíèðóåò ó÷àñòèå â äåáàòàõ ïî òåìàì ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè.

13:57
Ïðîêóðàòóðà ÐÒ äîáèâàåòñÿ ÷åðåç ñóä áëîêèðîâêè ñàéòà, íà êîòîðîì ó÷àò äåëàòü ëèïîâûå äîêóìåíòû

Äîñòóï ê çàïðåùåííîìó êîíòåíòó áûë ñâîáîäíûì äëÿ íåîãðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà ïîëüçîâàòåëåé.

13:50
Äî 2020 ãîäà â Ðîññèè ïîÿâÿòñÿ 15 íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Õàëÿëü, ðåãóëèðóþùèõ ëåêàðñòâà è óñëóãè

Ñîçäàâàòü ñòàíäàðòû áóäåò êîìèòåò ïðè Ðîññèéñêîì èñëàìñêîì óíèâåðñèòåòå, â êîòîðûé âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè 20 ðåãèîíîâ.

Ñîáûòèÿ