Полицейские просят болельщиков заранее приехать на матч «Рубин» – «Уфа», чтобы успеть пройти осмотр

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). МВД Татарстана советует болельщикам заранее приехать на матч «Рубин» – «Уфа», чтобы успеть пройти процедуру осмотра. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«24 апреля в 19.30 на стадионе "Казань Арена" состоится футбольный матч между командами "Рубин" – "Уфа". Общественный порядок перед проведением и во время матча будут обеспечивать около 200 полицейских, 110 сотрудников Росгвардии, 275 контролеров-распорядителей и 44 сотрудника частных охранных предприятий», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Перед матчем будет организован стандартный осмотр, в связи с чем полицейские просят зрителей приехать к стадиону заранее.

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