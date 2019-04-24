МегаФон – лидер по числу базовых станций в России

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). С начала 2019 года количество базовых станций операторов «Большой четверки» возросло на 3%, составив на 1 апреля 719 282, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Согласно данным мониторинга подведомственной регулятору радиочастотной службы, в России у «Билайна» 150 187 базовых станций, у Теле2 — 156 972, у МТС — 180 068 и 232 055 у МегаФона.

Самая масштабная «стройка» у операторов среди стандартов связи проводится в LTE-диапазоне — рост составил 6% (до 260 334). Количество базовых станций второго и третьего поколений растет меньшими темпами — на 1% с начала года.

«МегаФон удерживает лидерство, в том числе, по количеству базовых станций 4G, опережая ближайшего конкурента по стране на 30%. Это преимущество дает нашим абонентам возможность пользоваться самым быстрым Bнтернетом в России. Скоростное лидерство МегаФона подтверждают данные Speedtest компании Ookla, основанные на 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов», — комментирует директор отделения компании «МегаФон» по Республике Татарстан Дмитрий Кузнецов.