Оксана Романова

24 апреля 2019, 15:08

Общество

Таможенники передали в Казанский Кремль редкую икону времен Петра I и монету периода Екатерины II

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Общество

Таможенники передали в Казанский Кремль редкую икону времен Петра I и монету периода Екатерины II

Фото: Рамиль Гали

После реставрации и изучения десять старинных раритетов пополнят выставки музеев исламской культуры и Благовещенского собора.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). В столице Татарстана состоялась церемония передачи десяти старинных и особо ценных предметов, конфискованных таможенниками, музею-заповеднику «Казанский Кремль». В их числе — Коран, изданный в Казани в начале ХХ века, тульский самовар фабрики Меера Слюзберга и швейная машина фабрики «Зингер», также датированные началом ХХ века, рукопись в арабской графике на старо-татарском языке XVIII века, кроме того, редкая икона времен Петра I и медная пятикопеечная монета с вензелем Екатерины II.

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«По решению Министерства культуры Российской Федерации и Управления Министерства культуры по ПФО мы передаем на постоянное хранение в музей-заповедник „Казанский Кремль“ 10 предметов. Эти предметы пытались незаконно переместить через границу РФ, но благодаря действиям таможенной службы в лице Татарстанской таможни, Оренбургской, Самарской эти предметы были изъяты, переданы сначала в наше управление для экспертизы. Она показала, что все эти предметы являются культурными ценностями», — пояснил руководитель Управления Минкультуры России по ПФО Глеб Петухов.

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Управление Минкультуры России по ПФО, напомнил он, уже много лет занимается передачей культурных ценностей — как в учреждения культуры, так и в религиозные организации. Так, в 2015 году Казанский Кремль дважды принимал на хранение раритетные предметы — тогда это были штык-нож, распятие и стеклянная утварь. Переданные сегодня в Казанский Кремль предметы были изъяты таможенниками с 2004 по 2010 год.

«Для музея всегда пополнение фонда — самое радостное событие, тем более когда фонд пополняется качественно. Старинный Коран начала ХХ века, который издан был в Казани, конечно, в экспонатуру Музея исламской культуры может попасть. Интересно получилось, что со старинными религиозными книгами есть среди этих предметов и икона. Музей истории Благовещенского собора еще только формируется, эта икона конца XVII — начала XVIII века его серьезно дополнит. Это музейный экспонат большой ценности», — рассказала директор музея-заповедника «Казанский кремль» Зиля Валеева.

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Очень важно, подчеркнула она, что эти вещи попали в музей, поскольку иначе они могли бы «исчезнуть из поля зрения или пропасть». Музей — гарантия их сохранности, акцентировала Валеева. Часть из них пополнят фонд музея-заповедника, а часть — библиотеку. 

Как разъяснила главный хранитель музея-заповедника Ольга Шилковская, конфискованная таможенниками и переданная Казанскому Кремлю икона требует серьезной реставрации. Однако уже сейчас можно сказать, что она представляет значительный исторический интерес: традиционно было распространено изображение святых Улиты и Крика (раннехристианские святые мученики — прим. Т-и), а на переданной иконе в клеймах (условно на полях — прим. Т-и) размещаются еще и сюжеты из жития этих святых. На медной монете специалист без труда различила хорошо узнаваемый историками вензель ЕР II — Екатерина (Романова) II.

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«Все вместе мы получили ответственность за историю поколений, которые жили до нас. Появились эти предметы в музее в ходе взаимодействия разных структур, органов — это важная, ответственная миссия. А это не так просто: здесь и судебное разбирательство, и доказательная база должна работать, и эксперты должны быть высокого уровня. Это очень сложный путь экспоната к зрителю — это долгий путь нас из настоящего в прошлое», — сказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. 

Переданные сегодня музею-заповеднику предметы, как сообщил начальник таможенного поста аэропорта «Казань» Татарстанской таможни Мирзанур Гараев, были изъяты таможенниками в разные годы при попытках перевезти их через границу разными лицами.

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«Мы выявляем гораздо больше старинных вещей, но не все они признаются культурными ценностями. Я горд за своих коллег, что первые шаги в части выявления, сделанные должностными лицами таможни, привели к такому результату, что предметы обретут вторую жизнь и послужат народу», — сказал Гараев.

По его словам, раритеты пытались вывезти в Турцию, Францию, страны бывшего Советского Союза и др. Причем перевозку осуществляли как граждане России, так и иностранцы. В последние годы, отметил он, такие попытки совершаются все реже.

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«Самое большое наказание для лиц, которые пытались это переместить, — конфискация предметов, потому что вывозящие сами хорошо знают, какую ценность они представляют. Административный штраф – чисто символическое наказание, я считаю – составляет примерно 1000 рублей», — констатировал начальник таможенного поста аэропорта «Казань» Татарстанской таможни.

Перед тем, как старинные ценности можно будет увидеть в экспозициях Казанского Кремля, их предстоит детально изучить казанским экспертам. Поскольку выставки по новым поступлениям музей-заповедник проводит раз в год, по крайней мере некоторые из них, вероятно, станут экспонатами уже в текущем году. 

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«Икона, например, требует серьезной реставрации. А бытовые предметы могут и завтра на тематическую выставку попасть», — резюмировала Зиля Валеева.

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