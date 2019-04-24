Татар-информ

24 апреля 2019, 14:39

Происшествия

У жителя Татарстана полицейские изъяли свыше 2,5 тыс. литров алкоголя с признаками подделки

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Происшествия

У жителя Татарстана полицейские изъяли свыше 2,5 тыс. литров алкоголя с признаками подделки

Образцы алкогольной продукции отправлены в лабораторию на исследование.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). У жителя Тукаевского района Татарстана полицейские изъяли свыше 2,5 тыс. литров алкоголя с признаками подделки. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

«Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с инспекторами ГИБДД остановили на трассе М7 автомобиль, в багажнике которого было обнаружено свыше 1,4 тыс. литров алкогольной продукции с признаками контрафакта. Так, на бутылках отсутствовали акцизные марки, и на алкоголь не было каких-либо документов», – рассказал агентству источник.

Полицейские провели осмотр по месту жительства мужчины, где обнаружили алкоголь с признаками подделки в бутылках без акцизных марок с маркировкой известных брендов. В общей сложности у бутлегера было изъято свыше 2,6 тыс. литров алкоголя.

Продукцию отправили в лабораторию на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

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