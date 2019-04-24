Елена Саляхова

24 апреля 2019, 15:06

Происшествия

Экс-глава Бугульмы, депутат Госсовета РТ Ильдус Касымов арестован по подозрению в получении взятки

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Происшествия

Экс-глава Бугульмы, депутат Госсовета РТ Ильдус Касымов арестован по подозрению в получении взятки

Фото: Елена Саляхова

По версии следствия, Касымов за 2,7 млн рублей помог фирме получить контракт на поставку фонтанного оборудования.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Советский районный суд Казани арестовал бывшего мэра Бугульмы, депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова, он проведет под домашним арестом два месяца. Касымова подозревают в получении взятки в два миллиона семьсот тысяч рублей.

По версии следствия, в начале 2014 года Ильдус Касымов, будучи главой Бугульминского района, пообещал помочь директору одной из фирм выиграть контракт на поставку фонтанного оборудования по программе строительства «Реконструкция центральной площади в Бугульме».

За свою помощь, по материалам дела, депутат запросил с главы фирмы два миллиона семьсот тысяч рублей. Эту сумму он получил в период с апреля 2014 года по январь 2015 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Госсовета и экс-глава Бугульмы Ильдус Касымов был задержан по подозрению в получении взятки.

В зал суда подозреваемого завели под конвоем. Помещение не вместило всех желающих участвовать в процессе – пришло много журналистов. Чтобы все уместились, выделили зал побольше.

Еще до начала судебного заседания адвокат Касымова попросил приобщить к делу характеристики на своего подзащитного. Соседи отозвались о нем, как о порядочном человеке, который не пьет, не курит и заботится о пожилых родителях.

Как следует из материалов дела, у Ильдуса Касымова три высших образования. В 2010 году он был награжден медалью за доблестный труд.

В отношении него Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, в отношении неустановленных лиц возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий, по которому экс-мэр Бугульмы был допрошен.

Свою вину Ильдус Касымов не признал. Когда суд предоставил ему слово, мужчина начал зачитывать заранее подготовленный текст.

«Ваша Честь, по поводу предъявленных мне подозрений я хочу пояснить. В мои обязанности не входило объявление аукционов и заключения контрактов. Этим занимаются службы, которые подчиняются исполнительному комитету. Поэтому я никак не мог содействовать решению вопроса этих взяткодателей», – сказал Касымов.

По словам Касымова, о том, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанное с подготовкой аукциона, он якобы узнал лишь в декабре 2018 года. Тогда он был приглашен в качестве свидетеля в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

«Доводы следователя, что я могу скрыться, я не принимаю. Если бы я хотел скрыться, то сделал бы это уже тогда», – сказал Касымов.

Между тем, следователь выступил с ходатайством о заключении экс-главы Бугульмы под стражу.

«Касымов может скрыться от следствия, ведь совсем недавно он вернулся из Чешской республики. Также, используя свое служебное положение и имея связи, он может найти свидетелей по делу и оказывать на них давление. Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста не допустимо», – обратился к суду следователь Самигуллин.

Это ходатайство поддержал и прокурор.

Все время, пока судья рассматривала материалы дела, Касымов сидел и что-то записывал в блокнот.

Его адвокат настаивал на том факте, что достоверных сведений о том, что Касымов может скрыться от следствия нет. Более того, по его мнению, обвинение необоснованно и опирается на показания других подозреваемых по делу.

«У суда есть все законные основания, чтобы отправить Касымова под домашний арест», – высказал свое мнение адвокат.

Суд, выслушав всех участников процесса, принял решение отправить Илдуса Касымова под домашний арест на два месяца. Суд посчитал, что заключать Касымова под стражу, учитывая его возраст и состояние здоровья, будет лишним. К тому же следствие не предоставило доказательств того, что подозреваемый может оказывать давление на свидетелей.

 

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