Киновед раскритиковал каталог казанского мусульманского кинофестиваля

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Киновед и председатель отборочной комиссии XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино Сергей Лаврентьев раскритиковал каталог фестиваля.

«Каталоги всех фестивалей мира, кроме казанского, начинаются официальными приветствиями, например, министра культуры, а потом в обязательном порядке статьями программного директора о программе фестиваля и статьями кураторов. В каталоге казанского фестиваля этого нет», — заявил Сергей Лаврентьев.

Также киновед посетовал на отсутствие в каталоге казанского кинофестиваля страницы с информацией о создателях фестиваля, например, о директоре, исполнительной дирекции и отборочной комиссии. «Фильмы сами собой прилетели и образовались?» — отметил Лаврентьев.

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