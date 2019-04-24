Экоактивисты Татарстана съедутся на форум в лагере «Байтик»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Представители молодежных экообъединений и студенческого сообщества, а также эксперты республики в данной области съедутся на IV форум молодежных экологических организаций «ЭКОволна», об этом сообщается на сайте профильного министерства РТ.

«Участников ждут образовательные площадки, круглые столы по обмену опытом, культурно-развлекательная программа и различные конкурсы: конкурс научно-исследовательских работ, социально значимых проектов и профессионального мастерства EcoSkills», — передает пресс-служба Минэкологии.

Мероприятие будет проходить с 31 мая по 1 июня на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик». Принять участие могут специалисты, кураторы, руководители общественных организаций, а также участники экодвижения в возрасте от 14 до 30 лет. Желающие должны пройти онлайн-регистрацию до 17 мая.

Узнать подробности можно на сайте ведомства.

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