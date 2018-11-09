За одну операцию врачи Казани удалили мужчине раковую опухоль, почку и тромб в сердце

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Врачи Университетской клиники КФУ 8 апреля провели 64-летнему мужчине операцию, во время которой одновременно удалили раковую опухоль на почке и тромб в сердце. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Мужчина обратился в урологическое отделение больницы с жалобами на боли в животе. Во время обследований врачи обнаружили у него опухоль почки и тромб в сердце.

Операцию казанцу необходимо было провести немедленно. На консилиуме врачи решили оперировать мужчину в клинике КФУ.

Ранее такие сложные комбинированные операции проводились только в федеральных центрах России.

«Наибольшим опытом выполнения подобных операций среди российских клиник владеет Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина. Там за последние 15 лет наблюдалось 167 случаев рака почки с сопутствующим венозным опухолевым тромбозом, при этом у 39 пациентов наблюдался тромбоз правого предсердия (как и в нашем случае). Вмешательства на сердце и почках выполняется в Университетской клинике постоянно. Транспортировка же этого пациента в федеральный центр, к тому же страдавшего врожденным пороком сердца, сопровождалась бы летальными рисками», – отметили в пресс-службе клиники.

В настоящее время пациент выписан домой в удовлетворительном состоянии.

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