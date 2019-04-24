В Татарстане антимонопольный комплаенс применяется только в одной коммерческой компании

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татарстане зафиксировано применение антимонопольного комплаенса только в одной коммерческой компании «КАМАЗ». Об этом сообщила заместитель руководителя УФАС в Республике Татарстан Гузель Шафигуллина на пресс конференции в ИА «Татар-информ».



«Сейчас антимонопольный комплаенс внедряется органами исполнительной власти, но есть и практика принятия комплаенс политики и коммерческими предприятиями. На примере Республики Татарстан мы изучили антимонопольную политику ПАО "КАМАЗ". У них утвержден комплаенс уже в 2012 году», — отметил спикер.



«КАМАЗ» осуществляет меры, направленные на предупреждение нарушений антимонопольного законодательства. На официальном сайте ПАО «КАМАЗ» указано, что программа по антимонопольному комплаенсу утверждена советом директоров только в 2019 году.



Также Шафигуллина сообщила, что, по известным данным, антимонопольный комплаенс внедрил только «КАМАЗ». Были крупные предприятия просмотрены, но у них комплаенс не выявили.



Пятый антимонопольный пакет ФАС России, который сейчас рассматривается в Госдуме, сделает внедрение комплаенса обязательным для госорганов и госкомпаний. Но в настоящее время законом прямо не закреплены нормы, стимулирующие внедрение системы комплаенса среди коммерческих компаний.



«Антимонопольный комплаенс — это эффективный инструмент профилактики нарушений. Уполномоченное лицо выявляет внутренние и внешние риски, повышает квалификацию сотрудников, которые могут стать причиной совершения нарушений антимонопольного законодательства», — отметила Гузель Шафигуллина.

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