В Казани пройдет Fashion Iftar для 500 женщин

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Официальный представитель Russia Modest Fashion Week, популяризатор скромной одежды и блогер Джаннат Мингазова 18 мая проведет в Казани «Fashion Iftar-2019». Об этом она сообщила на круглом столе в ходе Russia Halal Expo.

«Мы планируем провести модный ифтар на 500 женщин. Гостьи мероприятия смогут поучаствовать в fashion talks, увидят показ брендов скромной одежды», — пояснила она.

В мероприятии примут участие бренды одежды из Татарстана, Москвы, Грозного, Саратова.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте https://modestcovered.ru.

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