Ак Барс Банк запустил исламскую ипотеку

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Сегодня на KazanSummit 2019 Ак Барс Банк презентовал новый ипотечный продукт — жилищное финансирование посредством продажи недвижимости в рассрочку по нормам Шариата.

Продукт разработан в форме исламского контракта «Мурабаха» в соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях (AAOIFI) при участии сертифицированного шариатского эксперта, согласованного с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. На данный момент продукт реализуется в формате пилота в городе Казань.

«Мы наблюдаем определенный спрос на исламское финансирование со стороны населения. Данный запуск проекта будет проверкой этой гипотезы на уровне Татарстана и близлежащих регионов», — комментирует заместитель председателя Правления Ак Барс Банка Юрий Михайлов.

По условиям продукта первоначальный взнос должен составлять от 10% до 80% сроком рассрочки от 1 года до 25 лет, при минимальной сумме финансирования в 500 000 руб.

Исламская ипотека позволяет приобрести недвижимость по нормам ислама с фиксированной стоимостью на весь срок и рассрочкой равными платежами.

Первая историческая сделка Ак Барс Банка по привлечению исламского финансирования состоялась в 2011 году — Коммодити Мурабаха на сумму 60 млн USD. В 2013 году сумма аналогичной сделки составила 100 млн USD.

Общая информация о продукте представлена на сайте: akbars.ru/product/individuals/hypothec/iipoteka/

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