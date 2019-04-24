Долгострой «Свея» по улице Четаева в Казани получил заключение о соответствии

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). 18-этажный жилой дом (Блок № 2) по ул. Четаева в Казани на 142 квартиры готовится к заселению. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.

19 апреля Инспекция Госстройнадзора РТ «подтвердила готовность жилого дома заключением о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов (ЗОС)».

Общая площадь здания составила 8713,6 кв. м. Застройщиком выступает фирма «Свей». Техническим заказчиком является ООО СК «Бриз», который достраивает дом после обанкротившейся фирмы «Свей».

Сейчас объект готовится к вводу в эксплуатацию, а затем в квартиры заселятся 142 дольщика, которые вложили денежные средства в эту стройку.

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