Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ Ðàìàçàíîì Àáäóëàòèïîâûì óêðåïëåíèå ñâÿçåé ìåæäó ÐÔ è èñëàìñêèì ìèðîì

(Êàçàíü, 24 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ïîñòîÿííûì ïðåäñòàâèòåëåì ÐÔ ïðè Îðãàíèçàöèè èñëàìñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðàìàçàíîì Àáäóëàòèïîâûì, îáñóäèâ ñ íèì ïóòè óêðåïëåíèÿ äðóæåñêèõ ñâÿçåé ìåæäó Ðîññèåé è ñòðàíàìè èñëàìñêîãî ìèðà.
«Â ÷àñòíîñòè, áûëè ðàññìîòðåíû äàëüíåéøèå øàãè ðàçâèòèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, êîíòàêòîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû», – îòìåòèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè.
Â Êàçàíè ñåãîäíÿ ñòàðòîâàë XI Ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ñàììèò «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019».