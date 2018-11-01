Некоторые дома пяти районов Казани временно останутся без света

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 25 апреля, в некоторых домах пяти районов столицы республики отключат свет, сообщает портал казанской мэрии.

Так, в Авиастроительном районе с 8 утра и до 5 вечера электричество будет отсутствовать по адресам: ул. Белинского, №№ 2, 4, 4а, 6; ул. Индустриальная, №№ 5, 7; ул. Кольцева, №№ 2 — 10, 12, 14, 16, 18; ул. Копылова, №№ 1/2, 3/1, 7, 7а, 9; ул. Лечебная, №№ 10, 12, 14; ул. Лядова, №№ 3а, 5; ул. Социалистическая, №№ 2, 3, 4, 8 и ул. Тимирязева, №№ 1а, 4 и 6.

В это же время в Приволжском районе не будет света в частных домах по улицам Бригадная и 2-я Бригадная, а также по некоторым улицам в поселках Вишневка и Салмачи: Акташ, Атнинская, Веселая, Камышлы, Лирическая, Мянгелек, Раздольная, Раздольный переулок, Сабантуй, Центральная, Черноплодная, 2-я Центральная и 3-я Зеленая.

Также с 8 утра и до 5 вечера электричество будет отсутствовать в Московском районе по адресам: ул. Блюхера, №№ 79, 81 — 85 (включая 84а и 85а); ул. Восход, №№ 3, 3а, 5а; ул. Серова, №№ 13 — 19 (нечетные числа), 27, 29, 31, 35, 37.

В этот же промежуток времени в Вахитовском районе останутся без света дома под номерами 9 и 42 по улице Демьяна Бедного, а также несколько домов по улицам Латыпова, Мало-Пугачевская, Нахимова и Хороводная.

В Советском районе с временными неудобствами (с 9 утра и до 6 вечера) столкнутся жители некоторых домов по улицам Дружбы, Журналистов, Заря, Кирпичникова и Попова. Кроме того, света не будет в поселках Привольный и Вознесенское по улицам Каратау, Усердная, Нардуган, Туманная и Тузганак.

Отключения связаны с плановым ремонтом линий электропередачи, электротехнического оборудования подстанций и техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

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