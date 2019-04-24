Прокуратура РТ добивается через суд блокировки сайта, на котором учат делать липовые документы

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Прокуратура Муслюмовского района РТ добивается через суд блокировки сайта, на котором учат делать и продавать липовые документы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«Установлено, что на одном из интернет-сайтов размещена информация о способах изготовления и продажи зачетных книжек, справок об обучении, допусков к тем или иным видам работ, машинам и механизмам, удостоверений специалиста, свидетельств, подтверждающих компетентность и профессионализм, документации по пожарной, электро- и промышленной безопасности, охране труда и иных официальных документов», – уточнила Олеся Соколова.

Доступ к информации был свободным для неограниченного количества пользователей. Стоит отметить, что данная информация может использоваться в противоправных целях и ее распространение запрещено законом.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании информации запрещенной для распространения на территории РФ. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.



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