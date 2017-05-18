До 2020 года в России появятся 15 национальных стандартов Халяль, регулирующих лекарства и услуги

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). До 2020 года в России создадут первые национальные стандарты Халяль, которых будет более 15. Об этом сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов на полях KazanSummit-2019.

«До 2020 года планируется разработать и внедрить более 15 национальных стандартов халяль в самых различных областях, благо республика располагает условиями для реализации этих задач», — сообщил Титов на сессии «Национальные стандарты Халяль в рамках сотрудничества со странами-членами ОИС».

Другой участник сессии, замруководителя Росстандарта Антон Шалаев отметил, что Татарстан консолидировал усилия регионов по разработке нацстандартов Халяль.

«Именно Татарстан смог консолидировать усилия, объединить [регионы] на своей площадке. Благодаря инициативе татарских организаций произошло создание технического комитета, который сейчас позволяет разрабатывать национальные стандарты. Поэтому Татарстан здесь оказался лидером», — сказал Шалаев, отвечая на вопрос корреспонедента ИА «Татар-информ».

Разрабатывать нацстандарты Халяль будет специальный комитет, созданный на базе Российского исламского института.

«Нужно понимать, что секретариат технического комитета находится в Исламском институте, но при этом технический комитет объединяет представителей порядка 20 регионов. Поэтому это национальный технический комитет, и [стоит] задача, что именно в РФ появится более 15 стандартов», — пояснил Шалаев.

Первые нацстандарты будут включать общие положения и требования к Халяль-продукции — лекарственным средствам, а также Халяль-услугам. Они также будут регламентировать процессы сертификации.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.