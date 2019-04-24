Роман Шайхутдинов примет участие в праймериз «Единой России»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов планирует принять участие в процедуре предвыборного голосования партии «Единой России». Документы о регистрации были поданы сегодня в региональный исполком партии.

«Состав депутатов, который сформируется по итогам выборов, будет работать несколько ближайших лет и принимать решения по волнующим нас моментам: это и вопросы госуправления, и взаимодействия исполнительной власти с муниципалитетами, огромный блок цифровой экономики», – сказал министр после подачи документов.

По словам Шайхутдинова, он планирует принять участие в дебатах по темам: «Республика Татарстан: точки роста» и «Как сделать государственное управление эффективным?». «Очень важно донести свою позицию по этим темам, выслушать мнение коллег. Я думаю, дискуссия будет интересной», – отметил Роман Шайхутдинов.

Решение о регистрации кандидата будет принято на заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования в республике.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, как и в других регионах России, пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Госсовет Татарстана от партии власти.

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