Коран в золотом окладе за 4,5 млн рублей показали на Russia Halal Expo

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Кораны в золотом окладе с драгоценными и полудрагоценными камнями представили на выставке Russia Halal Expo. Цена самого дорогого экспоната достигает 4,5 млн рублей, рассказал генеральный директор ювелирного предприятия Артем Ваньянцев.

«Книги заказываем в Саудовской Аравии, а оклады инкрустируем драгоценными камнями, например, изумрудами или полудрагоценными фианитами. Все покрыто толстым слоем золота 999-й пробы», — пояснил он.

Цена зависит от размера Корана и варьируется от 420 тысяч рублей до нескольких миллионов рублей. В одном из представленных гостям выставки экспонатов оказалось почти 5 кг серебра и 200 граммов золота.

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