Марат Ахметов подал документы на участие в праймериз «Единой России»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов планирует принять участие в процедуре предвыборного голосования «Единой России». Документы на участие в праймериз министр сегодня подал в региональный исполком партии.

«Это очередное испытание на доверие населения. Любому руководителю необходимо подтверждать собственный статус», – отметил Марат Ахметов после подачи документов. По словам министра, в ходе дебатов он планирует обсудить вопросы развития сельского хозяйства, обеспечения благополучия населения, успешности сельхозпредприятий.

«Ускоренно идет процесс урбанизации, и нам необходимо сохранить баланс между городом и селом. Деревня во все времена оставалась основой государственности нашей большой страны», – пояснил Марат Ахметов.

Решение о регистрации кандидата будет принято на заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования в республике.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, а также в других регионах России, где этой осенью предстоят выборы, пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

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