«Ак Барс капитал» разработал фонд халяльных инвестиций в ценные бумаги

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Управляющая компания «Ак Барс капитал» разработала новый финансовый продукт, а именно открытый паевый инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ». Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании «Ак Барс капитал»

В рамках создания открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ) совместно с сотрудниками мусульманской религиозной организации «Казанский исламский университет» также была разработана методика инвестирования в ценные бумаги, соответствующая принципам исламского права. Методика уже аккредитована в Совете улемов ДУМ РТ.

При разработке новой методики инвестирования разработчики консультировались с организацией бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI), Шариатским консультативным советом Комиссии по ценным бумагам Малайзии (SAC SC) и советом по фетвам и Шариатскому Надзору Дубайского финансового рынка ( DFM — Фондовая биржа в Дубае, ОАЭ).

Также в рамках KazanSummit 2019 планируется подписание соглашения о сотрудничестве между УК «Ак Барс капитал» и Духовным управлением мусульман РТ.

ООО «Ак Барс капитал» — управляющая компания Приволжского федерального округа, которая оказывает широкий спектр инвестиционных услуг частным и институциональным инвесторам на рынке коллективных инвестиций.

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